Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 23 luglio

Brasileirao 2023, tocca alla capolista Botafogo. I bianconeri di Lage fanno visita ad un Santos convalescente: notizie e pronostici.

Procede a velocità di crociera il Botafogo, che da mesi guarda tutti dall’alto verso il basso nel Brasileirao. Il rendimento dei bianconeri non è stato intaccato nemmeno dal recente cambio in panchina, resosi necessario dopo l’addio di Luis Castro, che ha accettato l’offerta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è volato in Arabia Saudita.

Il suo successore, l’ex Wolverhampton Bruno Lage, per il momento è riuscito a non farlo rimpiangere. Il Botafogo continua a collezionare vittorie su vittorie, ampliando giornata dopo giornata il divario dalle concorrenti. Sono sei i successi consecutivi della capolista, che in settimana è stata impegnata anche negli spareggi di accesso agli ottavi di Copa Sudamericana. Agli uomini di Lage è bastato un pareggio (1-1) contro il Patronato, battuto 2-0 all’andata, per ottenere la qualificazione. L’obiettivo, adesso, è mantenere intatta la distanza dall’inseguitrice Flamengo, impegnata un giorno prima contro l’America Mineiro. Forte di ben undici punti di vantaggio sulla seconda, il Botafogo dovrebbe ottenere l’ennesima vittoria, la sesta in trasferta, contro un pericolante Santos. Gli uomini di Paulo Turra in casa ha una marcia in più ma il fatto di aver perso quattro delle ultime cinque partite non infonde fiducia alla vigilia del match con la squadra più in forma del torneo.

Brasileirao 2023: il Bragantino vuole tornare a vincere

Una delle ultime “vittime” del Botafogo è stato il Bragantino, costretto ad alzare bandiera bianca contro i bianconeri di Lage (2-0).

Settimo in classifica, il club di Bragança Paulista è una delle sorprese di questa stagione, proprio grazie all’ottimo rendimento casalingo: i biancorossi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite davanti ai loro tifosi e dovrebbero ripetersi anche contro l’Internacional, che fuori casa finora ha fatto registrare risultati contrastanti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Va a caccia di un altro risultato positivo l’Athletico Paranaenese, finalista dell’ultima Copa Libertadores. Sono lontani quei tempi per i rossoneri, che in campionato per ora devono accontentarsi dell’ottavo posto. Nell’ultimo turno hanno avuto la meglio sul Bahia (2-0), archiviando le sconfitte con il Fortaleza nel Brasileirao e quelle in coppa nazionale con il Flamengo. L’Athletico otterrà con ogni probabilità un risultato positivo contro un Vasco da Gama in crisi e che non riesce a staccarsi dall’ultimo posto. Eviterà la sconfitta anche il Cruzeiro, reduce da quattro risultati positivi: il Goias ha perso tre volte negli ultimi quattro turni, emorragia fermata grazie allo 0-0 con l’Atletico Mineiro.

Possibili vincenti

Botafogo (in Santos-Botafogo, ore 21:00)

RB Bragantino (in RB Bragantino-Internacional, ore 21:00)

Cruzeiro o pareggio (in Cruzeiro-Goias, ore 21:00)

Athletico Paranaense o pareggio (in Vasco da Gama-Athletico Paranaense, ore 23:30)