Italia-Argentina, Mondiali Femminili: tv, streaming, pronostico

Italia-Argentina è la prima partita delle azzurre al Mondiale Femminile: dove vederla in tv, streaming, orario e pronostico

Era il 2019, e le azzurre di Milena Bertolini facevano parlare di sé disputando un clamoroso Mondiale in Francia raggiugendo i quarti di finale. Poi l’eliminazione arrivò per mano dell’Olanda, squadra che si potrebbe affrontare anche agli ottavi quest’anno. Ma andiamo con calma, perché la delusione – così come l’Europeo dell’anno scorso – potrebbe essere dietro l’angolo.

Debuttano lunedì le azzurre, e lo fanno contro l’Argentina in una partita che, sulla carta, e andando a vedere il ranking Mondiale, non dovrebbe creare particolari problemi. Ma a questi livelli nulla è comunque scontato, soprattutto per quella che è la forza fisica di una squadra, quella sudamericana, che non nasconde idee bellicose. Insomma, è da prendere con le molle il primo impegno. In questi giorni si stanno alternando diverse calciatrici in conferenza stampa, una di queste, l’ultima, è stata Manuela Giugliano, che ha detto chiaramente di sognare di vincere il Mondiale. Oggettivamente è un poco impossibile soprattutto perché ci sono delle vere e proprie corazzate, ma almeno il girone le azzurre dovrebbero riuscire a superarlo.

Contro l’Argentina quindi è fondamentale: e l’Italia come detto ha le carte in regola per riuscire a prendersi i primi tre punti di questa manifestazione. La squadra di Milena Bertolini è inserita nel raggruppamento G insieme a Svezia – favorita – e Sudafrica. Passo dopo passo comunque, l’obiettivo ottavi di finale è sicuramente raggiungibile. Infine, puntate la sveglia: il match inizia alle 8 di mattina.

Come vedere Italia-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Argentina è il programma lunedì 24 luglio alle 8 ad Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei due Paesi ospitanti, l’altro è l’Australia. La sfida in questione si potrà vedere sulla Rai – non è stato ancora comunicato il canale – e in streaming gratis su RaiPlay. Tutte le partite del Mondiale, infine, si potranno seguire in maniera del tutto gratuita sul sito FIFA+.

Il pronostico

Parte favorita l’Italia, e non dovrebbe avere problemi a prendersi questi tre punti. Un match che potrebbe sbloccarsi già nel primo tempo con una rete azzurra. Occhio anche alla possibile marcatrice: il posto da titolare è di Valentina Giacinti lì davanti, ed è lei che potrebbe trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Italia-Argentina

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Giugliano, Caruso; Bonansea, Giacinti, Cantore.

ARGENTINA (4-3-3): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Rodriguez, Benitez, Ippolito; Bonsegundo, Larroquette, Banini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1