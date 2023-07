Sabrina Salerno, il reel estivo ti farà impazzire: bikini peccaminoso

Sabrina Salerno riesce sempre a fare colpo sui fan: l’ultimo reel apparso sul suo profilo ha fatto impazzire tutti, con quel bikini peccaminoso.

Cantante, attrice e showgirl, il suo è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Sabrina Salerno ha esordito negli anni ’80, affermandosi in poco tempo come un’icona di sensualità. Oggi, all’età di 55 anni, non smette di essere una sex symbol, con un profilo Instagram seguitissimo. Qui condivide quotidianamente i suoi favolosi scatti e, di recente, si è voluta spingere oltre ogni limite.

Protagonista di successi come Boys (Summertime Love), Hot Girl, All of Me (Boy Oh Boy) e Gringo, nel corso degli anni l’artista si è guadagnata una sempre maggiore popolarità, in Italia e non solo. Sabrina ha fatto perdere la testa al pubblico, lasciando tutti a bocca aperta con i suoi sensualissimi videoclip e facendo ballare milioni di persone in Europa. Oltre alla musica, si è cimentata nella recitazione e nella conduzione.

Sono tanti i traguardi che la cantane ha raggiunto nel corso della sua quasi quarantennale carriera. E oggi può continuare a contare sul supporto di tantissimi fan, rimasti totalmente stregati da lei e il suo irresistibile fascino. Le sue curve da pin-up potrebbero incantare chiunque e non sorprende che, anche nel mondo dei social, sia riuscita a guadagnarsi una notevole popolarità.

Sabrina Salerno, favolosa in bikini bianco: boom di like e commenti

Molto attiva online, la Salerno può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 3 milioni di persone. Qui condivide il suo lavoro, tra palco scenico, apparizioni televisive e servizi fotografici assolutamente bollenti. L’artista non ha mai perso la sua sensualità e, col passare degli anni, sembrerebbe farsi sempre più bella. L’ultimo video condiviso sul social è l’ennesima conferma.

Come si può vedere dall’immagine tratta dal breve reel, la bella Sabrina si sta godendo appieno le sue vacanze estive. Nel filmato la cantante si trova in una spiaggia dalle acqua cristalline. Il panorama è semplicemente meraviglioso, ma con il suo immenso charme la cantante è riuscita a catalizzare tutte le attenzioni degli utenti. Il bikini bianco, con le sue curve pericolose che fanno capolino, le sta alla perfezione.

“Tu sei la dimostrazione che la sensualità prescinde da tutto” ha affermato un utente tra i commenti. “Unica e magnifica” è stata la risposta di un altro user. “Come si fa ad essere così bella, complimenti” ha osservato una fan. Anche questa volta la Salerno ha fatto colpo su tutti e il post è stato sommerso dai like dei follower.