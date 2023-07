Tsitsipas, certi amori non finiscono mai: il VIDEO e la reazione di Badosa

Tsitsipas, il fuoco non si è mai spento: il tennista greco torna sui suoi passi. Ecco come l’ha presa Paula Badosa.

Gennaio 2023. Siamo a Melbourne, nel bel mezzo del primo Slam dell’anno: il mitico Australian Open. Paula Badosa è reduce da una vacanza alle Maldive con il suo fidanzato, il modello cubano Jean Betancourt.

Ma fa, nel frattempo, fa un sogno molto strano. Un sogno i cui protagonisti sono lei e un certo affascinante tennista greco con il quale ha parlato, fino a quel momento, solo una manciata di volte. Il suo inconscio le fa immaginare che entrambi vinceranno il Major della terra dei canguri e che festeggeranno, poi, con un incontro a luci rosse. Stefanos Tsitsipas è invece ancora felicemente single. Gioca, vince e, per la prima volta da quando è nel circuito maggiore, si sbottona un po’ in fatto di donne. In campo, davanti a tutti, inviterà la sua attrice del cuore, la splendida Margot Robbie, ad andarlo a vedere all’Australian Open.

Lei non accetterà l’invito. Probabilmente sta preparando, insieme al resto del cast, il lancio del film che ha sbancato al botteghino nelle ultime ore: lei è Barbie, la stessa Barbie che da una settimana a questa parte sta facendo sognare il pubblico del cinema nel film dedicato all’iconica bambola che ha spopolato dagli anni Ottanta in poi.

Margot Robbie “chiama” e Tsitsipas risponde

Margot gli ha spezzato il cuore, ma per fortuna il greco si è imbattuto, lungo il suo cammino, in quella che, sebbene ancora non ne fosse cosciente, era la sua anima gemella.

margot robbie doing sign language with a deaf fan 🥺 pic.twitter.com/zYCnlFrxLc — 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼𝘁 𝗿𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀 & 📸 (@margohgifs) July 24, 2023

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas stanno insieme da un paio di mesi e non potrebbero essere più felici di così. Dicono di essere intimamente connessi e di sapere, ora, di essere destinati a stare insieme per sempre. Certi amori, però, si sa, non finiscono mai per davvero. Fanno dei giri immensi e poi ritornano, direbbe Antonello Venditti.

E infatti, qualche ora fa, il tennista di Atene ha postato, a gran sorpresa, un video di Margot Robbie. Non lo ha fatto per celebrarne la bellezza, tutt’altro. Nel filmato la si vede parlare nella lingua dei segni con un suo fan, cosa che evidentemente è piaciuta molto al greco. E siamo certi che la bella Paula non si sarà ingelosita neanche un po’, nonostante il suo fidanzato avesse palesemente flirtato a distanza con l’attrice che interpreta Barbie. Se è vero, come dicono, che sono connessi, allora non ha nulla da temere.