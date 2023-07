Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 30 luglio

Eliteserien, dopo la schiacciante vittoria in Conference League il Bodo/Glimt tenterà di allungare ancora in classifica: pronostici.

Che sia Eliteserien o Conference League, non fa alcuna differenza. Il Bodo/Glimt, capolista indiscussa del massimo campionato norvegese, continua a mietere successi.

Non solo in patria, ma anche in Europa. In settimana, infatti, gli uomini allenati da Kjetil Knudsen hanno strapazzato 3-0 i cechi del Bohemians, ipotecando la qualificazione al terzo preliminare della competizione internazionale nata due anni fa e che nella prima edizione li ha visti arrivare fino ai quarti. Un match, quello di giovedì scorso, praticamente senza storia. In cui a fare la differenza è stata anche la diversa condizione atletica tra una squadra che non si ferma ormai da mesi e un’altra che invece ha giocato il primo match di campionato solo sette giorni fa. La vittoria roboante in coppa permette ai gialloneri di focalizzarsi interamente sulla sfida di Eliteserien, senza farsi distrarre dal match di ritorno. Dopo sedici giornate il Bodo/Glimt è primo, con 9 punti di vantaggio sulla seconda. In casa Pellegrino e compagni sono ancora imbattuti (6 vittorie e due pareggi) e vincono ininterrottamente da tre turni. Potrebbe mettere un altro mattoncino per il titolo contro il Tromso, al momento la terza forza del torneo. Tra i punti di forza della squadra di Gaute Helstrup c’è la difesa, la meno perforata insieme a quella del Bodo. Padroni di casa favoriti ma la stanchezza per l’impegno di coppa potrebbe incidere: non ci aspettiamo molti gol.

Eliteserien, i pronostici sulle altre partite

Lo Stromsgodset fa visita al disastroso Aalesund, ultimo in classifica con 7 punti totalizzati in 16 partite e, di fatto, primo candidato alla retrocessione.

La difesa degli uomini di Christian Johnsen sta facendo acqua da tutte le parti – undici gol subiti nelle ultime tre partite – e gli ospiti potrebbero approfittarne. Vittoria alla portata anche per il Lillestrom: nonostante la sconfitta con l’Haugesund che ha messo fine ad una striscia di tre successi consecutivi, i gialloneri sono nettamente favoriti sull’HamKam, claudicante in trasferta. Il Rosenborg, come il Bodo/Glimt, è stato impegnato in Conference League in settimana, pareggiando 2-2 con i Crusaders. I bianconeri nel complesso appaiono in ripresa e dovrebbero far registrare un altro risultato positivo contro l’Odd, in un match da almeno un gol per parte. Le emozioni non dovrebbero mancare neppure in Sarpsborg e Haugesund. Troveranno entrambe la via del gol anche Brann e Viking, protagoniste del big match di giornata: un pareggio non è da escludere.

Eliteserien, possibili vincenti

Stromsgodset o pareggio (in Aalesund-Stromsgodset, ore 17:00)

Lillestrom (in Lillestrom-HamKam, ore 17:00)

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Tromso, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

Rosenborg-Odd, ore 17:00

Brann Bergen-Viking, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Aalesund-Stromsgodset, ore 17:00

Sarpsborg-Haugesund, ore 17:00