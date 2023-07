Manchester City-Atletico Madrid, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Manchester City-Atletico Madrid è un’amichevole e si gioca domenica alle 13:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La sindrome da “pancia piena” è uno dei rischi che potrebbe correre il Manchester City dopo un’annata strepitosa come quella scorsa, in cui Pep Guardiola e i suoi uomini hanno arricchito la bacheca del club con i tre titoli più importanti, compresa quella Champions League agognata da più di un decennio.

Finora, però, Haaland e compagni sono apparsi tutt’altro che sazi. Almeno a giudicare dalle prime amichevoli: nella tournée asiatica i campioni d’Europa in carica hanno ripreso da dove avevano lasciato. Prima la vittoria per 5-3 contro una formazione della J1 League, i Yokohama Marinos, poi quella, decisamente più prestigiosa, ottenuta ai danni del Bayern Monaco (1-2) che gli inglesi avevano eliminato anche nella fase ad eliminazione diretta dell’ultima Champions. Prima di far ritorno in Inghilterra, il City farà le prove generali in vista dell’imminente Community Shield, la gara unica che come ogni anno assegna il primo trofeo della stagione, in programma domenica prossima a Wembley contro l’Arsenal. I Citizens non hanno praticamente effettuato alcuna operazione in entrata, ad eccezione dell’arrivo di Kovacic dal Chelsea. In compenso, sono partiti due pedine importanti come Mahrez e Gundogan ed ha le valigie in mano anche Walker, richiesto dal Bayern Monaco.

L’avversario della squadra di Guardiola nell’ultimo test in Estremo Oriente è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, chiamato a riscattare una stagione sostanzialmente anonima.

I Colchoneros hanno chiuso al terzo posto dietro alle solite Real Madrid e Barcellona ma sono usciti dall’Europa già a novembre. Sul mercato l’Atletico sta adottando un basso profilo: ha puntato sull’usato sicuro (Azpilicueta) ed ha messo le mani su uno dei parametro zero più ambiti (Soyuncu) ma la sensazione è che tante cose potrebbero ancora succedere. L’esordio, intanto, non è stato indimenticabile: i biancorossi hanno perso in maniera alquanto rocambolesca (3-2) contro una selezione del campionato sudcoreano.

Come vedere Manchester City-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Manchester City e Atletico Madrid è in programma domenica alle 13:00 al World Cup Stadium di Seul, in Corea del Sud, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti i campioni d’Europa e i Colchoneros. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La difesa dell’Atletico Madrid non ha dato l’impressione di essere solidissima nella prima amichevole e farà verosimilmente fatica a contenere un attacco, quello del Manchester City, che al contrario è apparso già ispirato, realizzando sette gol complessivi. Immaginiamo dunque un’altra gara prolifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-Atletico Madrid

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Grbic; Azpilicueta, Savic, Soyuncu, Galan; Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1