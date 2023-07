Gratta e Vinci, il lingotto è di vero oro: vincita straordinaria

Gratta e Vinci, questa volta il lingotto è di vero oro e la vincita è straordinaria. Ecco quanto ha portato a casa con soli 5 euro investiti

Bene: finalmente una vincita con un lingotto importante. Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato alcune delusioni relative proprio a questo simbolo che viene trovato nel tagliando Il Miliardario, uno di quelli più amati da chi gioca al Gratta e Vinci. Stavolta, invece, la fortuna è stata veramente tanta.

Il Miliardario, ormai da 20anni in commercio, è quel tagliando che permette di vincere fino a 500mila euro. Senza dubbio è uno di quelli più acquistati nella storia, senza dubbio è quello che ha appassionato molti anche se, come vi abbiamo spiegato più volte, non è nemmeno quello che come probabilità di vincita è quello da acquistare. Ma c’è poco da fare: quando qualcuno decide che quello è il suo biglietto è quasi impossibile fargli cambiare idea. Noi ci proviamo, numeri alla mano, ma sappiamo che è una cosa assai difficile. Bene, torniamo a noi. Nei giorni scorsi questi biglietto ha regalato per due volte una vincita di 300mila euro. Con un numero in questo caso. E non con il simbolo come successo adesso. Ma andiamo a vedere dove è successo e quanto il fortunato giocatore ha portato a casa.

Gratta e Vinci, il lingotto stavolta è buono

In qualche occasione il lingotto è quasi stato indigesto. Questo simbolo, che blocca tutte le altre vincite, permette ovviamente di portare a casa tutto quello che c’è dentro il Gratta e Vinci. E di solito quando esce uno si aspetta di portare a casa una bella somma.

E proprio così è successo alla Tabaccheria del Corso a Pescara, così come raccontato da Agimeg.it, dove un fortunato giocatore ha trovato appunto il lingotto nel suo biglietto. I premi sono stati dai mille euro ai 500euro e alla fine è riuscito a chiudere tutto il tagliando con la bellezza di 10mila euro. Che non cambieranno ovviamente la vita, ma vuoi mettere di riuscire in un colpo del genere in estate con le ferie forse alle porte? Sicuramente se non le aveva prenotate adesso ha la possibilità la voglia di farlo. Sì, il lingotto stavolta era di oro vero.