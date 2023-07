Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 27 luglio

Conference League, oggi è in programma la solita carrellata di partite del giovedì. In campo anche Besiktas e Bodo/Glimt: pronostici.

Il secondo turno di qualificazione alla Conference League è quello che in assoluto coinvolge più squadre, ben 106. Cinquantatré partite spalmate su tre giorni. La “grande abbuffata”, ovviamente, è in programma giovedì, in cui scenderanno in campo quasi tutti i club inseriti nella fascia delle cosiddette “piazzate”, vale a dire quelle squadre che non hanno vinto il proprio campionato ma si sono qualificate ai preliminari attraverso altri piazzamenti.

Tra queste c’è anche il Bodo/Glimt, che lo scorso anno ha ceduto lo scettro di Norvegia ai rivali del Molde. I gialloneri però stavolta sono partiti a razzo ed al giro di boa possono vantare già un vantaggio importante sulle inseguitrici. La squadra allenata da Kjetil Knudsen, che due stagioni fa proprio in questa competizione rifilò un clamoroso 6-1 alla Roma, dovrebbe iniziare la sua avventura con una vittoria, verosimilmente prolifica, contro i cechi del Bohemians. Si è ritrovato all’improvviso in Conference League il Ferencvaros, retrocesso dopo aver perso in maniera clamorosa il preliminare di Champions League contro i faroensi del Klaksvik, rimediando un severo 3-0 nel match di ritorno. I magiari, imparata la lezione, non correranno lo stesso rischio con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, cercando di ipotecare il passaggio del turno già in Ungheria. Vittorie alla portata anche per Viktoria Plzen, Maccabi Tel Aviv e Paok Salonicco, che sfruttando il fattore campo dovrebbero avere la meglio rispettivamente su Drita, Petrocub e Beitar Jerusalem.

Le previsioni sulle altre partite

È pronto al debutto in Conference League anche il Besiktas, terzo nell’ultimo campionato turco. I bianconeri, allenati dal decano Senol Gunes, non hanno fatto lo stesso mercato delle altre due squadre di Istanbul ma dovrebbero imporsi senza problemi sul KF Tirana.

Una possibile mina vagante potrebbero essere gli armeni dell’Alashkert, che nel ritorno del primo turno hanno strapazzato (1-6) l’Arsenal Tivat. Non partono favoriti contro gli ungheresi del Debreceni, ma davanti al proprio pubblico dovrebbero evitare la sconfitta. Con ogni probabilità raccoglieranno un risultato positivo in trasferta Omonia Nicosia e Levski Sofia, impegnate rispettivamente sul campo del Qabala e dello Shkupi. Lucerna, Haverfordwest e Panevezys non riusciranno limitare i danni contro Djurgarden, Torshavn, e Hapoel Beer Sheva. L’Adana Demirspor, ex squadra di Vincenzo Montella oggi allenata da Patrick Kluivert, dovrebbe segnare almeno un gol contro il più quotato Cluj, guidato dall’italiano Andrea Mandorlini. Match movimentato anche quello tra Club Brugge e Aarhus.

Conference League: probabili vincenti

Alashkert o pareggio (in Alashkert-Debreceni, ore 17:00)

Omonia Nicosia o pareggio (in Qabala-Omonia Nicosia, ore 18:00)

Djurgarden (in Djurgarden-Lucerna, ore 19:00)

B36 Torshavn (in B36 Torshavn-Haverfordwest, ore 20:00)

Hapoel Beer Sheva (in Hapoel Beer Sheva-Panevezys, ore 20:00)

Levski Sofia o pareggio (in Shkupi-Levski Sofia, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Gzira United-Dudelange, ore 19:00

Cluj-Adana Demirspor, ore 19:30

Club Brugge-Aarhus, ore 20:00

Akureyri-Dundalk, ore 20:00