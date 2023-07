Monica Bertini, messaggio ai fan col bikini rosa: amore infinito

Monica Bertini, la bellissima giornalista di Mediaset si sta godendo quelli che probabilmente sono gli ultimi giorni di vacanza. Il messaggio ai fan con il bikini rosa

Più si avvicina la ripresa della stagione di Serie A, e più diventano i giornalisti che si avvicinano alla conclusione delle proprie ferie. Il massimo campionato riparte il 20 agosto ma già una settimana prima si comincia a sentire nell’aria quella tensione dell’attesa. Che di solito in tv e sui giornali è accompagnata da continui servizi e speciali.

Quindi, a occhio, anche le vacanze di Monica Bertini si avviano al termine. La bellissima giornalista di Mediaset è una di quelle che accompagnano il massimo campionato italiano con programmi di approfondimento assai seguiti. Senza dubbio, lei, è una di quelle più amate dai tifosi della Serie A che le riconoscono, oltre a quello che è un enorme fascino, anche delle qualità decisamente importanti in quello che è il suo mestiere. E mettiamo le cose in chiaro: per arrivare a certi livelli devi essere brava, altrimenti non si toccano delle vette così alte. Dicevamo, comunque: ultimi giorni di vacanza e un pensiero fisso ai fan. La stories piazzata un paio di giorni fa sui social dimostra questo.

Monica Bertini, pensiero ai fan con il bikini rosa

“Con amore, Monica”. Questo il messaggio scritto in rosa da parte della Bertini che accompagna una foto in bikini stupenda, bellissima. Dello stesso colore dei caratteri utilizzati per spedire il messaggio il suo costume. Ma la faccia è una di quelle che forse realmente sente vicina la fine dei giorni di vacanza. Almeno un poco la si potrebbe leggere così.

Vabbè, rimane assai fascinosa Monica. Che continuerà fino alla fine di queste giornate calde a scaldare ulteriormente il cuore dei propri seguaci. Lei è così, bella sempre, perfetta quando esce di casa e pure e soprattutto quando si presenta in Tv. Di un’eleganza che, onestamente, non conosce limiti.