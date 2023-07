Formula Uno, altra mazzata per Leclerc: anche le McLaren davanti

Formula Uno, nel prossimo weekend è in programma il GP del Belgio e arriva un’altra mazzata per Leclerc. Pure le McLaren davanti

Il dominio assoluto della Red Bull era sicuramente prevedibile. Non forse fino a questo punto, ma sicuramente nessuno si sognava di poter competere con Max Verstappen, doppio campione del Mondo che ormai è bello avviato verso il tris.

Ma nessuno si aspettava, comunque, che dopo 12 gare, anche per quello che si era visto lo scorso anno, né la Ferrari e nemmeno nessun’altra scuderia, nessuno sarebbe salito sul gradino più alto del podio. Sì, per il momento solo vittorie Red Bull. Normale? Mica tanto. Vabbè, entreremmo in discorsi sicuramente difficili per noi che non siamo dentro le dinamiche della Formula Uno e che sicuramente sono diverse da quelle che noi comuni mortali conosciamo. Adesso ci concentriamo, fondamentalmente, su quello che è il prossimo Gran Premio, che chiuderà la prima parte della stagione. L’ultimo weekend di luglio, dopo le ferie, si corre in Belgio.

Formula Uno, Leclerc dietro le McLaren

E vedendo l’andazzo delle ultime settimane, i bookmaker si stanno adeguando. Lasciando stare Verstappen che fa un altro sport, in questi giorni in palinsesto ci sono le quote per quelli che potrebbero essere, ma è assai difficile per non dire impossibile, gli altri possibili vincitori del GP.

E vedendo l’andazzo ci sono pure le McLaren davanti alle Ferrari. Non solo le RedBull e le Mercedes, che ci può (forse) stare. Ma anche la casa inglese che sta dimostrando di crescere gara dopo gara con un Lando Norris in grande spolvero non solo in pista ma anche sul podio, visto che ha fatto un danno di 40mila euro in Ungheria distruggendo il premio del dominatore Max nel momento in cui è andato a stappare lo champagne. Una vittoria di Leclerc, per Snai, è quotata addirittura a 33volte la posta. Nessuno ormai ci crede più. Nemmeno nella possibilità di prendersi una minima soddisfazione in questo Mondiale. Povera Ferrari.