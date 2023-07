Emma Raducanu, il nuovo spot fa girare la testa ai fan come non mai: l’avete mai vista più bella e sensuale di così?

Lo smokey eyes appena accennato, l’illuminante che scolpisce gli zigomi e dona luce al suo bellissimo volto. E ancora, il gloss che rimpolpa le sue labbra, naturali ma carnose e perfettamente disegnate, e l’eyeliner che le fa lo sguardo da “gatta”.

Sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui Emma Raducanu era solo una ragazzina piena di sogni che sperava di poter vincere, un giorno, un torneo importante. Questo desiderio, come nella più bella delle favole, si è già realizzato. Tutto è successo due anni fa di questi tempi, quando, ancora inesperta e sconosciuta ai più, partendo dalle qualificazioni riuscì a vincere nientepopodimeno che lo Us Open. Fu un’impresa straordinaria, la sua. E altrettanto straordinario fu il percorso fatto per arrivare in fondo allo Slam e portare a casa una coppa che non sapeva ancora le avrebbe stravolto la vita. In meglio, s’intende.

Trionfare al Flushing Meadows le ha spalancato, infatti, le porte della celebrità. La bella britannica non è più, ora, solo ed esclusivamente una tennista, ma una vera e propria stella di fama mondiale corteggiata dagli sponsor più esclusivi e piena, soprattutto, di soldi. Tutti la bramano, tutti la vogliono. E se c’è un marchio che, più di altri, ha deciso di puntare su di lei, subodorando che si trattasse di un cavallo vincente, quello è sicuramente Dior.

Emma Raducanu è sbocciata: mai vista così prima d’ora

La maison francese l’ha voluta a tutti i costi come ambassador e non c’è evento da essa organizzato al quale la Raducanu non presenzi. Basti pensare che qualche mese fa c’era anche lei, insieme al resto della “ciurma” di Dior, in Messico, dove è stata presentata la nuova collezione.

Game, set, match! Discover Le Baume by @Dior, Emma’s must-have beauty caring companion. Join the champion on her journey to the top with this playful yet caring multi-use baume.#Raducanu | #EmmaRaducanu pic.twitter.com/vmFV6XSSpb — Emma Raducanu Fans (@RaducanuNews) May 30, 2023

E poco c’entra, questo, con il fatto che Emma sia fidanzata con Carlo Agostinelli, figlio della responsabile delle pubbliche relazione del marchio d’Oltralpe. La tennista collaborava con Dior già da prima ed era evidente che l’azienda intendesse cavalcare l’onda e “servirsi” della sua fama. Ecco perché lo spot lanciato nelle scorse ore ha riscosso un successo enorme, tanto più se consideriamo quanto bella sia la Raducanu in esso.

Stavolta la britannica sponsorizza un nuovo prodotto della linea Dior Beauty e l’impressione generale è che sia ormai diventata una donna, una donna bellissima peraltro, e che non più, dunque, la ragazzina che ha vinto lo Us Open. Splendida con indosso dei jeans palazzo e una camicia bianca, è sexy come non mai, sebbene non abbia rinunciato alla sua semplicità e genuinità.