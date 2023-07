Tennis, cartellino rosso per lei | L’abito è troppo sexy: la foto incendia il web

Tennis, il suo abito copre a malapena il lato A e non lascia spazio all’immaginazione: raffica di like e commenti per lei.

Non si sono conosciuti per caso. Non è stato il destino a volere che i loro sguardi s’incrociassero in qualche locale alla moda. No, non è successo nulla di tutto ciò. La loro storia d’amore è iniziata in maniera completamente diversa e questo contribuisce, probabilmente, a renderla ancor più speciale.

Nick Kyrgios, è questa la pura e semplice verità, era pazzo di lei ancor prima di conoscerla. La sua attuale fidanzata, Costeen Hatzi, gestiva un’azienda di arredamento, quando lui s’imbatté per la prima volta in una sua fotografia sui social. Si trattava di un selfie in cui l’influencer posava di fronte ad uno specchio. E tanto bastò per accendere in lui la passione e inventarsi uno stratagemma che gli permettesse di conoscerla. Così, scrisse all’account dell’azienda in questione manifestando la volontà di acquistare lo specchio che compariva in quella foto. Il re del tennis australiano e la bella Costeen si diedero appuntamento, così, per il ritiro. La ragazza non poteva immaginare, naturalmente, che l’oggetto in questione fosse solo un mezzo per arrivare a lei. Lui glielo confessò solo dopo qualche tempo, quando la loro relazione aveva già preso il largo.

Ogni volta che i due piccioncini vengono interrogati a proposito della loro storia, non hanno dubbi sul fatto che sia stato “amore a prima vista”. Per Nick lo è stato di certo, dal momento che gli è bastato vederla in foto per perdere la testa per lei. Anche la Hatzi, tuttavia, è stata subito attratta dal bad boy australiano. E oggi, come ben sapranno gli appassionati di tennis, sono inseparabili. Tanto che presto, hanno più volte ammesso, convoleranno a nozze.

Tennis, l’abito copre ma non troppo: Costeen Hatzi strega i social

Non ci sorprende affatto, in ogni caso, che Kyrgios sia rimasto così colpito da lei da averla voluta incontrare a tutti i costi. Avete mai visto Costeen Hatzi? Vi siete resi conto di quanto sia bella e anche, ammettiamolo, incredibilmente sexy?

Se la risposta è no, abbiamo per voi un’immagine che vi schiarirà immediatamente le idee. Questa foto, apparsa sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, potrebbe addirittura lasciarvi senza fiato. Andrebbe sanzionata, tanto è illegale l’abito che ha indosso. Un modello con il corpetto in macramè che copre a malapena il seno e che ci regala, di conseguenza, una visione celestiale. Beato Kyrgios…