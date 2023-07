Emma Raducanu e quell’insolita prospettiva: la foto infiamma i social

Emma Raducanu, c’è un dettaglio, nel nuovo carosello di foto, che ha lasciato i fan senza fiato: ecco cosa ha fatto la bella britannica.

Sembra ormai ufficialmente alle spalle il periodo del relax e dei viaggi in giro per il mondo. Emma Raducanu sta per tornare e ha potuto ricominciare, finalmente, ad allenarsi come si deve. Lo dimostra il fatto che, negli ultimi giorni, abbia postato svariate foto che la ritraggono, appunto, sudata e felice. Felice di rientrare nel circuito, ovviamente.

Non deve aver passato un periodo facile, la bella tennista britannica. La stagione era iniziata in sordina e le sue condizioni di salute si sono “aggravate” al punto tale da costringerla a sottoporsi non ad uno, ma a ben tre interventi chirurgici. Fortunatamente sono andati tutti bene ed è quindi tempo, dopo la riabilitazione, di scendere in campo e farsi valere. Dovrà sudare ben più di sette camicie, però, la campionessa dello Us Open 2021. Sono lontani, infatti, i tempi in cui era in top ten e aveva gli occhi di tutti, sportivamente parlando, puntati addosso.

Una volta scartati i punti di quella vittoria stratosferica a New York, è iniziata la sua “discesa” libera in classifica. Non è riuscita a vincere alcun titolo, ragion per cui il suo tesoretto di punti si è “sgonfiato” giorno dopo giorno. Oggi occupa la posizione numero 132 del ranking Wta e dovrà faticare un bel po’, per tornare agli antichi fasti. Cosa che non escludiamo, in ogni caso, che possa accadere.

Emma Raducanu, workout e social: si ricomincia da zero

Da qualche giorno a questa parte, dicevamo, la sua carriera nel tennis sembra essere tornata al centro della sua attenzione. Segno che, evidentemente, la britannica è molto felice di essersi rimessa in sesto e di avere una seconda chance, se così si può dire.

Si sta allenando sodo, talmente sodo che ha voluto dimostrarlo. L’ultimo carosello di foto è a senso unico, nella misura in cui ci mostra Emma alle prese con i workout più svariati. In sala, con i pesi, ma anche sulla cyclette, di buon mattino.

Uno di questi scatti ci ha offerto, peraltro, una prospettiva inedita e molto interessante. La Raducanu è un tipo smaliziato e non lo avrà certamente fatto apposta, ma la foto allo specchio, in cui appare di spalle, è stata molto apprezzata dal popolo dei social. Come ci ha rivelato una recente classifica, il suo nome, seguito dalla parola hot, è tra i più googlati in assoluto. La visione del suo lato B, per quanto “imprigionato” in un pantaloncino molto castigato, ha comunque mandato i follower in brodo di giuggiole.