Emma Raducanu, il web ha deciso: umiliata la stella di OnlyFans

Emma Raducanu, continua la scalata al successo della tennista britannica: stavolta ha messo ko una delle donne più sexy del pianeta.

Non v’è dubbio sul fatto che l’esistenza dei social network le abbia spianato la strada. Vincendo uno Slam a soli 18 anni era già riuscita ad attirare i riflettori su di sé, ma non si può certo negare che il popolo di Instagram, di Facebook e di Twitter abbia fatto una parte importantissima nella sua scalata al successo.

I cybernauti sono letteralmente pazzi di lei. Lo dimostra il numero dei suoi follower – ne vanta, udite udite, 2 milioni e mezzo – e il fatto che numerose aziende abbiano insistito per averla come testimonial ed ambassador. Non ci ha stupiti per niente, quindi, scoprire che c’è anche il suo nome nella speciale classifica pubblicata qualche giorno fa da Spin Genie e ripresa dai principali tabloid inglesi, tra cui il The Sun. Non si tratta di una top ten basata su meriti sportivi, ma è comunque popolata solo ed esclusivamente da atlete di fama mondiale. Quelle che, in base ad un criterio ben preciso, sono ora considerate le 10 più sexy del pianeta.

La Raducanu avrà pure il fascino della ragazza della porta accanto, con la sua bellezza pura ed innocente. Eppure, a quanto pare, migliaia e migliaia di suoi sostenitori vanno quotidianamente a caccia di sue foto piccanti, cercando sul web il suo nome seguito dalla parola hot. Tanto che la tennista britannica, reginetta del Flushing Meadows, si è piazzata seconda in questa classifica. Meglio di lei ha fatto solo Alisha Lehmann, la stella del calcio femminile.

Emma Raducanu, il sex appeal è relativo: meglio di Paige VanZant

Ha dovuto sbaragliare una concorrenza agguerritissima, la vincitrice dello Us Open 2021, per conquistare la medaglia d’argento. Basti dire che ha battuto Camila Giorgi, la cui sensualità è universalmente riconosciuta, e perfino icone del calibro di Maria Sharapova e Serena Williams.

Ha messo al tappeto, e non è mica poco, perfino un’atleta che ha fatto del suo sex appeal e delle sue curve un tratto fondante della sua carriera. Parliamo di Paige VanZant, artista marziale mista, pugile e wrestler. Una donna talmente sexy da essere una delle reginette incontrastate di OnlyFans, la nota piattaforma di contenuti “piccanti” per adulti a pagamento.

Segno che avere un lato B così prominente ed una scollatura talmente generosa non sempre fa la differenza. Che ad una bellezza tanto prorompente e spudorata, a volte, il popolo del web preferisce quella semplice e per nulla sfacciata come, per l’appunto, quella che ha fatto di Emma Raducanu una delle tenniste più amate di sempre.