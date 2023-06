Slovenia-Danimarca, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Slovenia-Danimarca è un match della quarta giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

La Danimarca è tornata immediatamente a vincere dopo l’incredibile sconfitta dello scorso marzo in Kazakistan ma nel gruppo H i giochi qualificazione, dopo le prime tre giornate, rimangono apertissimi. Quattro nazionali – oltre ai danesi, comandano la classifica anche Finlandia, Slovenia e gli stessi kazaki – sono a quota 6 punti, mentre Irlanda del Nord e San Marino sembrano già essere uscite dalla corsa per i primi due posti.

Nella quarta giornata tenterà di prendere il largo la selezione di Kasper Hjulmand, la grande favorita per il primo posto nel girone, impegnata a Lubiana contro la Slovenia. Venerdì scorso la Danimarca non ha fornito quella prestazione convincente che ci si aspettava dopo il tracollo kazako ma Eriksen e compagni si sono limitati a vincere di misura contro gli ostici nordirlandesi, piegati 1-0 grazie ad un gol di Wind. Ma se i britannici fossero usciti dal Parken con un punto in tasca non avrebbero rubato assolutamente nulla, visto che hanno avuto (e sprecato) diverse occasioni per pareggiare i conti. C’erano persino riusciti, prima che il Var annullasse il gol del possibile 1-1 a Marshall, che aveva trovato il fondo della rete al minuto 99. Danesi che dunque vincono ma non convincono appieno, in perfetta continuità con i risultati deludenti dell’ultimo Mondiali, che li ha visti uscire già ai gironi.

Di fronte avranno una Slovenia che è tornata improvvisamente sulla terra dopo le due vittorie iniziali con Kazakistan e San Marino.

Gli uomini guidati da Matjaz Kek sono crollati al primo esame di un certo livello, perdendo lo scontro diretto con la Finlandia (2-0) e vedendosi interrompere una striscia positiva che durava da ben otto partite, comprese le amichevoli con Romania e Montenegro. Era dalla partita con la Norvegia di un anno fa che la Slovenia non restava a secco di gol. Niente, però, è compromesso: Bijol e compagni hanno buone chance di qualificarsi e nel caso in cui dovessero riuscirci sarebbe la prima volta dall’Europeo belgaolandese del 2000.

Come vedere Slovenia-Danimarca in diretta tv e in streaming

Slovenia-Danimarca è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Slovenia ha sempre vinto nelle ultime tre gare giocate davanti al proprio pubblico e per una Danimarca incostante non sarà semplice tornare da Lubiana con i tre punti in tasca. Entrambe le squadre andranno con ogni probabilità a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca

SLOVENIA (4-3-3): Belec; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Balkovec; Zajc, Gnezda Cerin, Lovric; Stojanovic, Verbic, Sesko.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Wind, Damsgaard; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1