Alisha Lehmann, trasparenze e macramè: contatore di like in tilt

Alisha Lehmann se la spassa in barca con un look d’eccezione: il completo in macramè è talmente trasparente che l’immaginazione non serve.

Sono in tanti ad ammettere di avere iniziato a seguire il calcio femminile solo ed esclusivamente per lei. Per poterla ammirare, oltre che sui social network, anche in campo. Perché non è così scontato che una donna riesca a coniugare in maniera così equilibrata talento, potenza, grazia e femminilità.

Eppure, Alisha Lehmann in questo non ha rivali. Ha saputo affermarsi come una delle migliori calciatrici al mondo ed è anche riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo virtuale. Il suo profilo Instagram è un’autentica miniera: ad oggi conta 13 milioni di follower, che non è certo poco per un’atleta che non avrebbe mai pensato, almeno all’inizio, di diventare anche una influencer. Ma un po’ per la sua formidabile maestria nel gioco del pallone, un po’ per la sua bellezza esagerata, in men che non si dica ha fatto centro. L’attività nella Women Super League resta la sua principale occupazione, ma la popolarità sui social le ha anche permesso, ad un certo punto, di calamitare l’attenzione di svariati brand di fama mondiale.

Non a caso, proprio di recente, la bella svizzera è approdata nientepopodimeno che su Fifa 2023, con un kit interamente personalizzato e a lei dedicato. Senza dimenticare gli shooting per le aziende più disparate, le pubblicità e gli scatti che decide, in totale autonomia, di postare su Instagram e dintorni. Ciascuno dei quali, per ovvie ragioni, raggiunge un numero tale di persone che la tempesta di like e commenti è ogni volta assicurata.

Alisha Lehmann, l’immaginazione stavolta non serve

L’attaccante dell’Aston Villa, in ogni caso, continua a dare la massima priorità allo sport. E le statistiche relative all’ultima stagione, in effetti, lo confermano. In 30 partite ha segnato 5 gol, cosa che fa di lei la quarta miglior realizzatrice del club del quale fa parte.

Questo campionato è andato molto bene: il Villa si è classificato al quinto posto, ha centrato i quarti di finale di Coppa di Lega e anche la semifinale di FA Cup, ragion per cui è filato tutto liscio come l’olio. Ma per Alisha non è ancora finita qui: la svizzera sarà impegnata, durante l’estate, con la sua Nazionali, ai Mondiali femminili che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda.

E in attesa che sia ora di spiccare il volo, continua a fare sognare i suoi follower. Il video apparso qualche ora fa sul suo profilo social è, ad esempio, una vera e propria bomba. La Lehmann indossa un sensualissimo completo di macramè, praticamente trasparente, che mette bene in vista le sue curve pazzesche. Anche stavolta, inutile sottolinearlo, ha fatto strage di cuori.