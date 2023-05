Paola Egonu, i sorrisi e poi il bacio: un dolcissimo ritorno a casa

Paola Egonu, le foto suggellano il ritorno di fiamma: così la tigre di Cittadella è tornata sui suoi passi.

Lei lo sapeva, forse, che non era un addio. Che quello sarebbe stato solo un arrivederci e che presto, ancor prima di quanto immaginasse probabilmente, avrebbe fatto ritorno a casa. In quella casa che a volte le è stata ostile, magari, ma nei confronti della quale continua a nutrire un amore immenso.

Prima erano solo indiscrezioni, mentre adesso è ufficiale: Paola Egonu, qualche ora fa, ha apposto la sua firma in calce al contratto che la legherà per la prossima stagione al Vero Volley. Il club milanese l’ha corteggiata a lungo e a lei, evidentemente desiderosa di rientrare in Italia dopo la parentesi turca al VakifBank, alla fine ha ceduto alle lusinghe. È nel Bel Paese già da qualche giorno, avendo concluso la sua esperienza all’estero più di una settimana fa, ma l’accordo è stato siglato solo ieri. “Ho scelto Milano – ha ammesso a Sport Mediaset la campionessa, una volta annunciato l’esito della lunga trattativa – perché è la squadra che mi incuriosiva di più. È bello poi tornare a casa visto che la mia carriera è cominciata proprio qui, al Club Italia. È come un cerchio che si chiude“.

Un cerchio che si chiude, già. Un anno fa di questi tempi “minacciava” di non indossare mai più la maglia azzurra e dichiarava guerra al razzismo, ma oggi quelle ferite sembrano essersi finalmente rimarginate. Tanto che la Egonu è pronta a rispolverare la divisa della Nazionale e a dare man forte alle sue compagne di squadra in vista degli imminenti Europei.

Paola Egonu, la chiusura del cerchio e quelle foto su Instagram

Proprio a questo, a quanto pare, le è servita l’esperienza in Turchia. A maturare, ad imparare che certe cose è meglio lasciarsele scivolare addosso, anziché fare in modo che ti ostacolino e che mandino a monte i tuoi progetti.

“In Turchia è stato un anno interessante, di crescita, mi sento più leggera e matura. Ma Milano mi offre una possibilità incredibile, anche per coltivare le mie altre passioni. Gli obiettivi – ha dichiarato ancora – sono quelli di vincere, divertirsi e creare un bel gruppo e avere l’appoggio di tutti. Mi preme sapere che ci saranno tante ragazze e ragazzi che si innamoreranno di noi, vorranno seguirci e li faremo divertire”.

E di persone follemente innamorate di lei, per la verità, ce ne sono già tantissime. Provate a dare un’occhiata a quanti like e commenti ci sono sotto l’ultimo carosello di foto che ha condiviso. Quello in cui nella prima foto sorride all’obiettivo e nell’ultima, invece, manda un bacio ai suoi fan. Un ritorno a casa più dolce di così, insomma, non avremmo davvero potuto immaginarlo.