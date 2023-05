Paola Egonu, operazione nostalgia: una foto per dirsi addio

Paola Egonu chiude definitivamente la parentesi turca con uno scatto condiviso sui social network: le parole della pallavolista.

Quaranta. Tanti sono i punti che Paola Egonu ha realizzato lo scorso weekend, quando ha trascinato il VakifBank Istanbul nella finalissima contro l’Eczacibasi. Sarebbe un eufemismo, dunque, dire che abbia dato un contributo determinante alla squadra turca nella quale ha giocato per una stagione intera.

La verità, infatti, è che è in larga parte merito suo, se le ragazze capitanate da Giovanni Guidetti hanno avuto la possibilità di mettere in bacheca la sesta Champions della storia del club. L’opposto di Cittadella lascia dunque la Turchia con il petto gonfio d’orgoglio. Certa non solo di aver ampiamente soddisfatto le aspettative di chi aveva deciso di assoldarla per dare man forte alla squadra, ma di averle addirittura superate. La Egonu proprio non avrebbe potuto fare di meglio, nei mesi trascorsi sullo stretto del Bosforo. E l’Italia, dal canto suo, la aspetta ora con ancor più impazienza.

Sì, perché Paola è pronta, adesso, per tornare a casa. Durante la prossima stagione vestirà la maglia del Vero Volley Milano, in A1, e potrà fare affidamento su un bagaglio di esperienze molto più carico di quello che aveva portato con sé al momento di dare il via alla sua avventura in Turchia. Che le servirà tantissimo, tra le altre cose, anche quando sarà chiamata a dare il suo contributo alla Nazionale azzurra di volley, dal momento che nelle prossime settimane sarà impegnata proprio con l’Italtennis.

Paola Egonu pronta per la notte degli Oscar

La Egonu ha suggellato l’addio ad Istanbul con una foto – carica di nostalgia, che ci sta, quando finisce una cosa così bella – affidata ai social network. “Ciao VakifBank. Grazie per questo meraviglioso viaggio e per tutte le persone che mi hai permesso di incontrare. Per sempre nel mio cuore”.

Fortuna che di tempo per lasciarsi sopraffare dalla malinconia ne avrà poco, la stella della pallavolo azzurra. La sua agenda è fitta come non mai e non solo a livello sportivo. Il 21 giugno prossimo, la bella Paola dovrà presenziare ad un evento importantissimo che si terrà presso il teatro lirico Gaber di Milano. Una serata benefica, per inciso, nel corso della quale avrà un ruolo di primo piano.

La Egonu è candidata a ricevere il titolo di personaggio dell’anno all’ottava edizione dei Diversity Media Awards 2023. Gli organizzatori degli Oscar dell’inclusione l’hanno designata perché non ha mai “rinunciato a usare la propria voce per mostrare il razzismo di cui il nostro Paese è ancora capace, nei suoi confronti e non solo”. E se dovesse vincere anche lì allora sì, che sarebbe un rientro col botto.