Cesena-Vicenza, Serie C: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Cesena-Vicenza è una partita valida per il ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

C’è posto solamente per una tra Cesena e Vicenza nella Final Four dei playoff di Serie C, dove le attende la vincente della sfida tra Pordenone e Lecco.

La gara di ritorno si gioca in casa della squadra testa di serie, in questo caso quella allenata da Domenico Toscano: ai romagnoli basterà replicare il risultato dell’andata (0-0) per passare il turno e continuare a sognare il ritorno in Serie B. Niente supplementari né rigori: in caso di pareggio sarà il Cesena a qualificarsi. Romagnoli che possono dunque contare su due risultati su tre a differenza degli avversari, costretti a vincere nei novanta minuti. Servirà un’impresa ai biancorossi di Dan Thomassen, chiamati ad espugnare uno degli stadi più caldi della Serie C: sugli spalti saranno infatti presenti più di diecimila spettatori. In regular season il Cesena ha rimediato soltanto tre sconfitte davanti al proprio pubblico, subendo a malapena 15 gol in 19 partite. La difesa granitica degli uomini di Toscano – tra le meno perforate dei tre gironi – ha retto alla perfezione nel match d’andata impedendo ad un Vicenza spavaldo di trovare la via del gol e portare a casa il risultato sperato.

Il Vicenza è obbligato a vincere

Rispetto al Cesena, entrato in scena direttamente nel secondo turno grazie al secondo posto ottenuto nel girone B, il Vicenza ha già disputato tre partite in questi playoff.

La squadra di Thomassen, vincitrice della Coppa Italia di Serie C, nel primo turno ha messo fine al sogno della Pro Sesto, battuta 2-0 al ritorno dopo aver perso 2-1 l’andata. Il tecnico nelle ultime ore ha recuperato il centravanti Rolfini, che avrà sulle spalle il peso dell’attacco: gli unici assenti sono Corradi e Cataldi. Tutti a disposizione invece per Toscano, ad eccezione del difensore Coccolo. Davanti spazio a Shpendi e Corazza.

Come vedere Cesena-Vicenza in diretta tv e in streaming Cesena-Vicenza, in programma mercoledì alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Potranno assistere alla gara in programma allo stadio “Manuzzi” di Cesena anche gli abbonati Sky (canale 254).

Il pronostico

Non ci aspettiamo un copione diverso rispetto a quello dell’andata. Il Vicenza attaccherà a spron battuto, mentre il Cesena penserà prima di tutto a non subire gol. La partita, per forza di cose, potrebbe accendersi nel secondo tempo: i bianconeri, sospinti dal pubblico. eviteranno verosimilmente la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cesena-Vicenza

CESENA (3-4-1-2): Toffo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; Shpendi, Corazza.

VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco; Ronaldo, Cavion; Dalmonte, Scarsella, Della Morte; Rolfini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0