Scommesse, ha caricato sul 101,00: vince 5mila euro con la quota folle

Scommesse, ha caricato su una quota folle di oltre 100volte la posta. La vincita è di quelle importanti. Con una sola partita di basket

Fortuna, sì, ma anche competenza. Perché quando giochi una quota 101 volte la posta, con una partita sola, e sul basket, allora vuol dire che ne capisci. E non solo sei messo lì per la fortuna.

Questo è successo all’agenzia Eurobet di Bordighera, così come raccontato da Agimeg, dove un attento scommettitore ha deciso di puntare 50euro su una quota decisamente importante, 101 come detto, che riguarda la NBA. Non è la prima volta che in questa agenzia i clienti si distinguono per quello che riescono a fare con le partite di basket, visto che un poco di tempo fa, poco più di un mese, con una schedina di calcio e appunto di palla a spicchi, erano stati portato a casa quasi 10mila euro. Stavolta però si è scelto una sola partita, anzi, una quota antepost, e andiamo a scorpire quale.

Scommesse, vince 5mila euro con una sola squadra

Lo scommettitore infatti, nello scorso mese di aprile ha giocato la possibilità che i Miami Heat di Jimmy Buttler vincessero la Eastern Conference. Si trattava di un evento difficile da pronosticare visto che viaggiava con una quota a 101.

Ebbene, è successo proprio questo: i Miami hanno vinto la Lega e hanno regalato 5mila e 50euro al fortunato (e bravo) scommettitore. Insomma, un colpaccio assai importante. Ma non è finita qui, ovviamente. Qualora si dovesse verificare qualcosa di clamoroso, e vale a dire che i Miam Heat vincano la Nba, lo stesso uomo centrerebbe un’altra vincita importante, visto che si porterebbe a casa altri 10mila euro. Insomma, noi non tifiamo fondamentalmente per nessuno, in nessuno sport, quando vi facciamo i nostri pronostici. E cerchiamo di essere ovviamente il più professionali possibili. Ma in questo caso, visto che a noi non ci toglie nulla, un pensiero per questo signore ce lo faremmo. E un augurio glielo diamo.