Entella-Pescara, Serie C: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Entella-Pescara è una partita valida per il ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Tra i quattro match d’andata in programma sabato scorso la sfida tra Pescara ed Entella è quella che ha riservato senz’altro maggiori emozioni. Del resto, quando in campo c’è una squadra allenata da Zdenek Zeman di certo non ci si può annoiare.

A spuntarla sono stati proprio gli uomini guidati dal tecnico boemo, capaci di rimontare i liguri (2-1) in una partita in cui è successo davvero di tutto. E guadagnandosi così la possibilità di giocare per due risultati su tre a Chiavari. Il Pescara ha avuto il merito di non disunirsi dopo un primo tempo quasi interamente di marca biancoceleste: l’Entella, padrona assoluta del campo nella prima frazione di gioco, è passata in vantaggio dopo soli 8 minuti con una rete di Corbari. Prima di tornare momentaneamente negli spogliatoi il Pescara ha avuto la grande occasione di riportare il risultato in parità ma Lescano ha fallito il calcio di rigore concesso dall’arbitro Galipo. Nella ripresa la musica è cambiata: gli abruzzesi sono saliti in cattedra, pareggiando prima con Merola e poi ribaltandola definitivamente con il neoentrato Aloi, mossa azzeccata da Zeman. Infruttuoso l’assalto finale della squadra di Gennaro Volpe, nonostante l’inferiorità numerica del Pescara per via dell’espulsione di Lescano (una serata da dimenticare per l’attaccante argentino).

Il Pescara, ricordiamolo, si qualificherebbe alla Final Four anche con un pareggio. L’Entella invece è costretta a vincere: essendo testa di serie le basterà farlo con un solo gol di scarto per rispedire a casa la formazione abruzzese ed approdare alle semifinali (chi passa affronterà la vincente tra Crotone e Foggia). Volpe, tuttavia, dovrà fare i conti con numerosi squalificati: si tratta di Sadiki, Ramirez e Siatounis. Niente da fare invece per Morosini e Chiosa. Nel Pescara, oltre a Mesik, è assente lo squalificato Lescano.

Come vedere Entella-Pescara in diretta tv e in streaming Entella-Pescara, in programma mercoledì alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Potranno assistere alla gara in programma allo stadio comunale di Chiavari anche gli abbonati Sky (canale 252).

Il pronostico

L’Entella è chiamato alla rimonta come nel turno precedente con il Gubbio di Braglia: i liguri nonostante la sconfitta dell’andata hanno dato buone sensazioni e partono favoriti. Si profila un’altra gara movimentata, anche stavolta da almeno un gol per parte. Probabile che la sfida si sblocchi già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Entella-Pescara

ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Reali, Parodi, Manzi; Zappella, Rada, Corbari, Tomaselli; Meazzi; Zamparo, Merkaj.

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1