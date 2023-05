I pronostici di mercoledì 31 maggio: Europa League, Saudi Pro, Serie C

I pronostici di mercoledì 31 maggio: c’è la finale di Europa League Siviglia-Roma, i playoff di Serie C e l’ultima giornata di Saudi Pro League.

Il conto alla rovescia è terminato: stasera si gioca la prima delle tre finali europee che vedranno le squadre italiane come grandi protagoniste. Si parte con Siviglia-Roma, sfida quanto mai equilibrata (clicca qui per tutti i pronostici). I bookmaker vedono leggermente favoriti gli spagnoli, che hanno vinto tutte le sei finali disputate in questa competizione. I giallorossi sperano nel fattore Mourinho, che da parte sua vanta cinque vittorie nelle finali europee, l’ultima proprio con la Roma in Conference League lo scorso anno.

Non ci sarà solo la finale di Europa League questo mercoledì, si gioca anche l’ultima giornata della Saudi Pro League destinata a diventare approdo di numerose stelle. Dopo Cristiano Ronaldo, anche Messi e Benzema sono nel mirino degli arabi. In zona salvezza occhio alle possibili vittorie di AL Adalh e AL Khaleej, promettono invece gol e spettacolo Al-Ittihad Jeddah-AL Tai, AL Hilal-AL Raed, AL Nassr-AL Fateh, AL Wehda-AL Fayha e Dhamk-AL Shabab.

Pronostici altre partite

Ci sono anche i playoff di Serie C: il Crotone sconfitto all’andata dovrebbe evitare la sconfitta in casa col Foggia, mentre la sfida del Pescara di Zeman contro la Virtus Entella è da gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Inghilterra-Italia, Mondiale Under 20, ore 23:00

Vincenti

• AL Adalh (in AL Adalh FC-AL Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00)

• AL Khaleej Saihat (in AL Khaleej Saihat-Abha Club, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Crotone o pareggio (in Crotone-Foggia, Serie C, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Ittihad Jeddah-AL Tai, Saudi Pro League, ore 20:00

• AL Hilal-AL Raed, Saudi Pro League, ore 20:00

• AL Nassr-AL Fateh, Saudi Pro League, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Virtus Entella-Pescara, Serie C, ore 20:30

• AL Wehda-AL Fayha, Saudi Pro League, ore 20:00

• Dhamk-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Siviglia-Roma, Europa League, ore 21:00)