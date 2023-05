Musetti-Shevchenko, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Shevchenko è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Un avversario da prendere con le pinze per Lorenzo Musetti nel secondo turno del Roland Garros. Il giovane talento azzurro, non baciato dalla fortuna durante il sorteggio – è capitato nello stesso ottavo del numero uno al mondo Carlos Alcaraz – dopo aver battuto in scioltezza lo svedese Mikael Ymer all’esordio, se la dovrà vedere con il rampante tennista russo Alexander Shevchenko, un giocatore che negli ultimi mesi ha fatto passi da gigante scalando la classifica mondiale e facendo il suo ingresso tra i primi 100 al mondo.

Nel giro di pochi mesi il nativo di Rostov sul Don si è aggiudicato tre tornei Challenger ed è stato capace di mettere in grossa difficoltà, tra gli altri, anche gli italiani Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ha battuto il romano nel Challenger di Phoenix, mentre il numero uno d’Italia ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per piegarlo due settimane fa al Masters 1000 di Roma. Shevchenko, 22 anni compiuti lo scorso novembre, ha dimostrato di poter far bene su tutte le superfici. Brillando anche sul rosso: si è distinto anche a Madrid, dove, partendo dalle qualificazioni, è arrivato al terzo turno, mettendo paura al connazionale Medvedev. Nel primo turno a Parigi si è sbarazzato con autorevolezza e senza troppi patemi del tedesco Otte, sconfitto 3-1 (7-5 4-6 6-1 7-6). La sensazione è che di lui sentiremo parlare sempre più spesso nei prossimi mesi.

Un potenziale osso duro, insomma, per il carrarese. Che non potrà permettersi passaggi a vuoto. Musetti ha offerto delle discrete prestazioni a Roma ma ha potuto poco nel terzo turno contro la sua “bestia nera” Stefanos Tsitsipas, che l’aveva battuto anche a Barcellona.

Dove vedere Musetti-Shevchenko in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko sarà trasmesso mercoledì 31 maggio in diretta tv in esclusiva su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri del Roland Garros saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche su TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 15:30.

Musetti-Shevchenko: i l pronostico

Servirà il miglior Musetti per battere un giocatore in ascesa come Shevchenko, che sul rosso quest’anno ha vinto 14 partite su 20. La maggiore esperienza a questi livelli dell’azzurro dovrebbe fare la differenza ma non sarà affatto una passeggiata. Il numero dei game complessivi potrebbe essere superiore a 35.