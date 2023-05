Roland Garros, secondo turno: notizie e pronostici mercoledì 31 maggio

Roland Garros, inizia il secondo turno: in campo ben quattro italiani oltre ai due favoriti per la vittoria del torneo Alcaraz e Djokovic.

Un’altra giornata da vivere tutta d’un fiato al Roland Garros, il secondo Slam della stagione tennistica. Ieri la grande sorpresa è stata l’eliminazione del numero due al mondo nonché fresco vincitore del Masters 1000 di Roma, Daniil Medvedev, per mezzo del “carneade” brasiliano Seyboth Wild, che l’ha spuntata al quinto set. Oggi si ricomincia con i primi match del secondo turno: in campo quattro italiani oltre ai favoritissimi Djokovic e Alcaraz.

Tra le gare che aprono il programma del singolare maschile anche quella tra Fabio Fognini e l’australiano Jason Kubler. L’esperto tennista ligure all’esordio si è preso lo scalpo del numero 10 al mondo Auger-Aliassime dimostrando di essere in ottima forma e parte favorito contro un giocatore insidioso ma che sulla terra rossa non ha mai particolarmente brillato. Lorenzo Sonego ritrova invece il francese Ugo Humbert, affrontato recentemente a Montecarlo: nel Principato i due furono protagonisti di una sensazionale maratona che potrebbe riproporsi anche sul mattone tritato parigino. Chance importante anche per l’azzurrino Matteo Arnaldi, che ha qualche possibilità contro l’incostante Shapovalov, reduce da un periodo tutt’altro che entusiasmante. Turno abbordabile per Alcaraz e Djokovic: il serbo non è ancora al 100% ma dovrebbe riuscire a liquidare in tre set l’ungherese Fucsovics. L’americano Sebastian Korda è tornato da poco a giocare dopo un infortunio ed ha dato buone sensazioni contro il connazionale McDonald al debutto: è favorito contro l’austriaco Ofner. Occhio alle possibili sorprese: Kokkinakis rappresenta un’insidia da non sottovalutare per il veterano Wawrinka; il portoghese Borges invece può spuntarla contro uno Schwartzman che non dà più troppe garanzie come in passato.

Giorgi contro la “bestia nera” Pegula

Nel singolare femminile oggi tocca a Camila Giorgi, che all’esordio si è sbarazzata senza problemi della francese Cornet. Per la marchigiana c’è la numero 3 al mondo Jessica Pegula: le due si sono affrontate diverse volte in passato, con la statunitense che ha vinto cinque dei sei precedenti. L’italiana non è favorita ma ha le potenzialità per rendere le cose difficili alla giocatrice americana.

Una possibile sorpresa? La colombiana Osorio ha brillato nella qualificazioni e nel primo turno si è imposta in tre set contro la Bogdan. La belga Mertens è un ostacolo non indifferente ma è un match in cui può succedere di tutto. Rischia di uscire subito una spenta Kasatkina per mezzo della ceca Vondrousova, mentre la statunitense Stephens parte leggermente favorita sulla Gracheva. Infine l’interessante duello tra due tenniste entrambe fuori dalle prime 100, la francese Jeanjean e la russa Avanesyan: la wild card transalpina può spuntarla anche grazie al supporto del pubblico contro la giocatrice che al primo turno è stata capace di rimandare a casa la numero 12 al mondo Bencic.