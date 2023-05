Giorgi-Pegula, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Giorgi-Pegula è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Non è filato tutto liscio ma quasi nel match d’esordio di Camila Giorgi contro la beniamina di casa Alize Cornet. La francese è una giocatrice che di solito si esalta negli Slam, ma l’azzurra non le ha dato scampo con i suoi colpi potenti da fondocampo. Qualche patema di troppo nel secondo set, con l’avversaria capace di breakkare due volte la giocatrice marchigiana, brava a tenere i nervi saldi ed evitare di trascinare la partita al terzo parziale.

Un’ora e 43 minuti (6-3 6-4) per superare un primo turno che celava non poche insidie. Con la Giorgi in campo, infatti, la sorpresa è costantemente dietro l’angolo e non esistono partite scontate. Come da previsioni, nel secondo turno la 31enne maceratese dovrà vedersela con la terza testa di serie del Roland Garros nonché una delle sue “bestie nere”, la statunitense Jessica Pegula. Le due si conoscono benissimo, visto che questo sarà il settimo testa a testa. L’azzurra l’ha spuntata solamente una volta contro l’americana e l’ultimo successo coincise con la conquista della finale a Montreal, nell’estate 2021, torneo che rappresenta il punto più alto della carriera della Giorgi. Il precedente meno lontano nel tempo è invece quello di Indian Wells, risalente allo scorso marzo. Dopo aver vinto il primo set la numero due d’Italia si fece rimontare in maniera abbastanza incomprensibile.

La Pegula, numero 3 al mondo, sulla terra rossa finora non ha entusiasmato. A Roma si è fatta sorprendere subito dalla connazionale Townsend, mentre a Madrid si era fermata ai quarti di finale con la Kudermetova. Nel primo turno invece si è imposta 2-0 sulla Collins.

Dove vedere Giorgi-Pegula in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del Roland Garros tra Camila Giorgi e Jessica Pegula sarà trasmesso mercoledì 31 maggio in diretta tv in esclusiva su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri del Roland Garros saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche sulla piattaforma TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 11:45.

Giorgi-Pegula: i l pronostico

La Giorgi anche in passato ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Pegula ma alla fine ha sempre prevalso la maggiore costanza dell’americana. Sulla terra rossa l’azzurra ha probabilmente qualche chance in più ma molto dipenderà dalle sue “lune”. Probabile che si arrivi quantomeno al terzo set, in un match da più di 20 game complessivi.