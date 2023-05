Attacco a Gravina: “Sbaglia a difendere così la Juventus”

È polemica per il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi e per la reazione di Gravina a tale notizia: il presidente della Ternana gli lancia un feroce attacco.

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e sindaco di Terni, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per esternare il suo attacco a Gravina.

“Con tutto il rispetto per Gravina“, ha dichiarato Bandecchi, “penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto qualcosa di gravissimo sia come uomo che come carica. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò, scusate, io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi“.

“Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni. Io voglio bene ai tifosi della Reggina, ma il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire“, ha ricordato il presidente della Ternana. “Forse continuo a capire poco il mondo del calcio… la Juventus ha debiti incredibili come Milan e Inter, è un mondo che fa vivere molto bene calciatori, allenatori, ma poi massacra i presidenti“.

“Parlare con Gravina? Ci sono sempre discussioni, la Serie A prende molto più denaro di noi e ci sono discussioni incredibili tra A e B. Eppure in B abbiamo spese incredibili e infatti chi sale in A poco dopo scende. In realtà non c’è molto dialogo ad oggi”.

L’attacco a Gravina del presidente della Ternana: “Ha sbagliato“

“Mi sono sempre comportato nella maniera giusta“, ha continuato l’intervistato. “Ho pagato le tasse che dovevo pagare, gli stipendi che dovevo pagare. Il mondo del calcio a me fa particolarmente schifo, e ogni volta emerge qualcos’altro. Ci sono troppe irregolarità su cui si passa sopra. Penso che da domani comincerò a rubare per poter risparmiare qualcosa, poi mi aspetto di essere assolto perché faccio tanti soldi e sono nel mondo del calcio“.

“Penso che ci siano decine di campionati tra A e D che andrebbero buttati. Le cose andrebbero riequilibrate, perché chi fa certi magheggi ha inevitabilmente più disponibilità di altri”, ha detto ancora il presidente. “Inutile che qualcuno faccia il tifoso, qui bisogna tornare al concetto di giustizia. Sennò torniamo al 1979, quando gli uomini potevano ammazzare le donne se le ritenevano sgualdrine, ma le donne non potevano ammazzare gli uomini“.

Morale della favola? Secondo l’intervistato c’è solo una strada per salvarsi: “Dobbiamo ricollegare il cervello. Qua ci sono cose che vanno oltre il rettangolo verde, ci sono quelli che rubano e che non rubano. E se hai rubato devi accettare la tua condanna, vale per tutti, non può non valere per Juventus o Milan o Inter, altrimenti si facessero il campionato loro“.