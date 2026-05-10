I pronostici di domenica 10 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 10 maggio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo
La domenica calcistica del Veggente parte dalla Serie A con la vittoria esterna del Como sul campo del Verona: la squadra di Fabregas, già protagonista di un grande stagione, può approfittare di motivazioni superiori su una squadra già retrocessa in Serie B. Tra i segni “vincenti” spiccano anche Cremonese, Aston Villa e Roma, tutte favorite rispettivamente contro Pisa, Burnley e Parma. Pisa e Burnley sono già retrocesse, il Parma è già salvo.
Occhi puntati poi sui campionati esteri, dove Feyenoord-AZ Alkmaar, Go Ahead Eagles-PSV e PSG-Brest promettono spettacolo e almeno tre reti complessive. Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si preannuncia invece una sfida aperta e ricca di emozioni, ideale per il segno “Gol”. Stesso discorso per Monaco-Lille e Milan-Atalanta, due partite in cui entrambe le squadre hanno qualità offensive per andare a segno almeno una volta.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 2 in Verona-Como, Serie A, ore 12:30
Vincenti
- CREMONESE (in Cremonese-Pisa, Serie A, ore 20:45)
- ASTON VILLA (in Burnley-Aston Villa, Premier League, ore 15:00)
- ROMA (in Parma-Roma, Serie A, ore 18:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Feyenoord-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 16:45
- Go Ahead Eagles-PSV, Eredivisie, ore 16:45
- PSG-Brest, Ligue 1, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Barcellona-Real Madrid, Liga, ore 21:00
- Monaco-Lille, Ligue 1, ore 21:00
- Milan-Atalanta, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.82 GOLDBET ; 8.74 SPORTBET; 7.82 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Rennes-Paris FC, Ligue 1, ore 21:00
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