I pronostici di domenica 10 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 10 maggio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

La domenica calcistica del Veggente parte dalla Serie A con la vittoria esterna del Como sul campo del Verona: la squadra di Fabregas, già protagonista di un grande stagione, può approfittare di motivazioni superiori su una squadra già retrocessa in Serie B. Tra i segni “vincenti” spiccano anche Cremonese, Aston Villa e Roma, tutte favorite rispettivamente contro Pisa, Burnley e Parma. Pisa e Burnley sono già retrocesse, il Parma è già salvo.

Occhi puntati poi sui campionati esteri, dove Feyenoord-AZ Alkmaar, Go Ahead Eagles-PSV e PSG-Brest promettono spettacolo e almeno tre reti complessive. Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si preannuncia invece una sfida aperta e ricca di emozioni, ideale per il segno “Gol”. Stesso discorso per Monaco-Lille e Milan-Atalanta, due partite in cui entrambe le squadre hanno qualità offensive per andare a segno almeno una volta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 in Verona-Como, Serie A, ore 12:30

Vincenti

CREMONESE (in Cremonese-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Cremonese-Pisa, ore 20:45) ASTON VILLA (in Burnley-Aston Villa, Premier League, ore 15:00)

(in Burnley-Aston Villa, ore 15:00) ROMA (in Parma-Roma, Serie A, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-AZ Alkmaar , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Go Ahead Eagles-PSV , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 PSG-Brest, Ligue 1, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barcellona-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Monaco-Lille , Ligue 1, ore 21:00

, Ligue 1, ore 21:00 Milan-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.82 GOLDBET ; 8.74 SPORTBET; 7.82 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rennes-Paris FC, Ligue 1, ore 21:00