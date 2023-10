Gubbio-Carrarese, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Gubbio-Carrarese è una partita valida per la settima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis.

Dopo sei giornate di campionato nella parte sinistra della classifica ci sono anche Gubbio e Carrarese, due possibili outsider di questo girone B.

I toscani di Alessandro Dal Canto sono addirittura quarti, dietro all’inafferrabile capolista Torres – unica a punteggio pieno – e a due corazzate costruite per conquistare la promozione diretta come Pescara e Cesena. Tredici punti su diciotto disponibili per il club apuano, partito a razzo con tre vittorie consecutive (Fermana, Arezzo e Vis Pesaro). Solo la Torres è riuscita a piegare la Carrarese, che però si è immediatamente risollevata pareggiando 0-0 ad Olbia ed ottenendo una vittoria netta ai danni dell’Entella, battuta 2-0 sabato scorso grazie ai gol di Palmieri e Belloni. Indolore l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mezzo del Pontedera, che nella scorsa settimana l’ha spuntata 1-0 allo stadio del Marmi contro una formazione sperimentale, infarcita di seconde linee. L’attenzione degli uomini di Dal Canto è interamente rivolta alla gara di Gubbio, perché in caso di vittoria raggiungerebbero in classifica il Pescara a quota 16 punti (in attesa, ovviamente, che gli abruzzesi recuperino il match con il Pineto).

Gli umbri, allenati da un tecnico esperto nonché grande conoscitore della categoria come Piero Braglia, hanno perso l’imbattibilità proprio contro il Pescara (3-2) lunedì scorso.

Pochi giorni dopo il Gubbio si è arreso anche al Rimini in Coppa Italia (1-0), competizione abbandonata senza grande rammarico dai rossoblù. Il bilancio dei Lupi in campionato è di tre pareggi e due vittorie, un bottino che per il momento vale l’ottavo posto. E davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti. Braglia dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Spina, Bulevardi e Di Massimo alle spalle di Montevago. Rispetto al match di coppa cambierà parecchi interpreti anche Dal Canto: in attacco Simeri è leggermente favorito su Panico.

Come vedere Gubbio-Carrarese in diretta tv e in streaming La sfida tra Gubbio e Carrarese è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Gubbio, ancora imbattuto in casa, potrebbe rivelarsi un osso duro per la Carrarese: gli umbri, con una prestazione accorta, dovrebbero riuscire ad imbrigliare la squadra di Dal Canto, evitando quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Gubbio-Carrarese

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Morelli, Signorini, Portanova, Mercadante; Chierico, Mercati; Spina, Bulevardi, Di Massimo; Montevago.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Raimo; Simeri, Capello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1