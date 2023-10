Avellino-Potenza, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Avellino-Potenza è una partita valida per la settima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis.

Non è un errore annoverare l’Avellino tra le delusioni di questo primo scorcio di campionato. I biancoverdi erano partiti tra mille aspettative, pienamente giustificate dopo una campagna acquisti ambiziosa.

L’avvio, tuttavia, non è stato certo dei migliori e, com’era prevedibile, ha finito per farne le spese l’allenatore, Massimo Rastelli, esonerato all’indomani della sconfitta con la Juve Stabia, già alla seconda giornata di campionato. Il nuovo tecnico, Michele Pazienza, sembrava avesse trovato un modo per far ripartire i Lupi ma, dopo il pareggio con il Foggia e le due vittorie consecutive con Sorrento e Monopoli, l’Avellino è incappato nella terza sconfitta stagionale sul campo del Messina (1-0). Il largo successo ottenuto in Coppa Italia di Serie C nella scorsa settimana contro il Monopoli, abbattuto 3-0 al Partenio, non può bastare per far vedere di nuovo il bicchiere mezzo pieno all’ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, oggi sulla panchina degli irpini dopo l’esperienza positiva con l’Audace Cerignola. La posizione di classifica dei biancoverdi è quella che è: il rischio è di restare troppo attardati, perdendo terreno nei confronti delle concorrenti, che può essere deleterio in un categoria così difficile ed incerta come la C.

Potenza sempre sconfitto in trasferta

Il Potenza non ha le stesse ambizioni dell’Avellino ma il tecnico Alberto Colombo può essere soddisfatto del percorso che finora hanno fatto i suoi ragazzi.

I lucani sono noni in classifica, hanno tre punti in più dei campani e sono reduci da ben due risultati positivi: il pareggio interno con la Casertana (1-1) e la vittoria sul Monterosi, trafitto da un gol dell’esperto difensore Monaco nel finale di gara. C’è da migliorare il rendimento in trasferta, dove i rossoblù non sono mai riusciti ad evitare la sconfitta (Latina e Juve Stabia). Colombo ad Avellino dovrebbe confermare il 4-3-3, con il tridente formato da Caturano, Asencio e Volpe, quest’ultimo in ballottaggio con Di Grazia. Tante assenze invece tra i campani di Pazienza, in emergenza soprattutto in difesa, dove mancheranno due titolari come Thiago Cionek e Rigione, oltre allo squalificato Benedetti.

Il pronostico

L’Avellino, pur dovendo fare i conti con numerose assenze, dovrebbe riuscire ed evitare la sconfitta contro un Potenza che fuori casa ha sempre perso. Non è da escludere, tuttavia, che gli ospiti segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Avellino-Potenza

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Sannipoli, Varela, Palmiero, Casarini, Tito; Marconi, Sgarbi.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Candellori, Schiattarella, Saporiti; Asencio, Caturano, Volpe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1