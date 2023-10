Sinner-Shelton, Atp Shanghai: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Shelton è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

L’appetito, si sa, vien mangiando. E Jannik Sinner, di fame, ne ha ancora tanta. L’azzurro a Shanghai ha ottenuto il pass per le Atp Finals di Torino, uno dei principali obiettivi stagionali, grazie al successo ottenuto al secondo turno sull’americano Giron. Ma ora viene il bello. E nel mirino del nativo di San Candido, salito alla quarta posizione nel ranking – in passato, tra gli italiani, c’era riuscito solo Adriano Panatta – c’è il secondo Masters 1000 della sua carriera dopo il trionfo dello scorso agosto a Toronto.

L’eliminazione inattesa del russo Daniil Medvedev, battuto da Sinner a Pechino nella scorsa settimana e capitato nello stesso spicchio di tabellone nel Masters cinese, spiana la strada verso la finalissima all’attuale numero 4 al mondo, che può dunque sognare in grande. Prima, però, bisognerà superare uno dei talenti emergenti del circuito, quel Ben Shelton che ha un anno in meno di Sinner ma che nell’ultimo periodo è cresciuto a dismisura, approdando alla semifinale dello US Open, poi persa contro sua maestà Novak Djokovic, ed entrando per la prima volta nella top 20. Sinner ci arriva dopo una partita molto lottata con l’argentino Baez, che era subito partito forte aggiudicandosi il primo set. Di nuovo una partenza a rilento per l’azzurro, che non aveva cominciato benissimo neppure contro Giron sabato scorso, cavandosela al tie break.

È stato costretto a rimontare anche Shelton, che domenica scorsa ha impiegato poco più di due ore per piegare il russo Safiullin, giustiziere di Zverev nel turno precedente. Tutto è filato liscio invece contro lo spagnolo Munar all’esordio, con l’americano che ha avuto la meglio con un doppio 6-4. Ora l’esame Sinner, giocatore che non ha mai affrontato prima d’ora: si profila un incontro interessante e potenzialmente spettacolare.

Il match valido per gli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà trasmesso martedì 10 ottobre in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e Shelton sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 12:30 (ora italiana).

Quella tra Sinner e Shelton potrebbe diventare una “classica” negli anni a venire. L’azzurro a Shanghai sta scontando le fatiche di Pechino ma contro Baez se l’è cavata alla grande dopo un primo set da dimenticare. Vedremo come si comporterà con il big server statunitense, giocatore mancino che fa principalmente affidamento sulla potentissima battuta e sulla combinazione servizio-dritto. I campi lenti di Shanghai, tuttavia, potrebbero dare una mano a Sinner, in grado di disinnescare il “diamante grezzo” di Atlanta. Prevediamo, in ogni caso, un match lungo, che dovrebbe terminare al terzo set.