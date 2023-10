Tennis, più in basso di così c’è solo da sognare: scene da OnlyFans

Tennis, la reginetta di OnlyFans e Playboy provoca il popolo dei social con uno scatto che si farà fatica a dimenticare.

Irriverente, disinibita. In una parola sola, sfacciata. Nel senso buono del termine, s’intende, dal momento che la sua sfrontatezza è senza ombra di dubbio il suo asso nella manica. La caratteristica che le ha permesso di emergere in un mondo competitivo e di ricominciare da zero dopo aver rinunciato al suo sogno.

Non è facile farsi largo nel settore sportivo, al giorno d’oggi. A lei però il talento assolutamente non mancava, tant’è che, fino ad un certo punto, si è distinta in campo mettendo in difficoltà perfino gli ossi più duri della sua generazione. Dal 2009 in poi, però, ha sentito l’esigenza di dedicarsi ad altro e di allontanarsi dalle competizioni e dal suo desiderio di sbarcare il lunario scalando il ranking Wta. Dopo 9 anni di attività, 9 anni molto intensi, ha quindi deciso non di uscire completamente di scena, ma di giocare un po’ meno assiduamente rispetto a quanto non avesse fatto nel corso dei primi anni di attività. Oggi gioca quando ne ha voglia. Le dinamiche che ruotano attorno ai tornei e al ranking non le interessano più, ma il tennis resta il suo grande amore.

Solo che, per un motivo o per un altro, l’ex numero 39 del mondo Ashley Harkleroad deve avere pensato che fosse meglio concentrarsi su altro. Sui social network, per la precisione, di cui oggi è beniamina indiscussa. Vanta un seguito molto importante e ogni giorno fa sognare migliaia e migliaia di utenti con contenuti multimediali ad alta – macché, altissima – temperatura.

Tennis, sexy è dire poco: lo scatto fa il pieno di like

Che avesse un immenso sex appeal lo si era intuito già nel 2008, quando aveva posata come mamma l’ha fatta per la nota rivista erotica Playboy. Poi sono arrivate le piattaforme online, come Instagram e Facebook, ed è stato in quel momento che la sua vita ha preso una piega totalmente inaspettata.

La splendida Ashley, attivissima quando si tratta di tirar fuori contenuti supersexy e a prova di like, è oggi una delle star di OnlyFans, la piattaforma per adulti nell’ambito della quale può dare il meglio di sé e svelare “dettagli” che su Instagram, per forza di cose, non può rivelare.

Ciò nonostante, maliziosa e provocatrice com’è, ha sempre un “pensiero” per gli utenti social che la seguono online. Nelle scorse ore, per esempio, ha donato loro uno scatto supersexy in cui indossa un microscopico top e degli shorts. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la Harkleroad tira verso il basso uno dei lembi del suo pantaloncino in denim, regalandoci una visione celestiale.