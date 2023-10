Lukaku via per Lautaro: “Vuole la sua luce”

Fabrizio Biasin promuove l’Inter nonostante l’ultimo passo falso in campionato e non rimpiange Lukaku: secondo il giornalista il belga è andato via perché “oscurato” da un grande Lautaro Martinez.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TVPLAY per parlare del pareggio dell’Inter contro il Bologna in casa e ridimensionare le voci che già parlano di crisi nerazzurra. “Quello che succede di solito prima della pausa per le Nazionali si trasforma in tragedia, ma poi bisogna guardare le cose con lucidità“, ha spiegato l’intervistato.

“Chi si lamenta del pareggio contro il Bologna scriveva invece, dopo la partita con il Benfica, che l’Inter era la squadra più vicina al City di Guardiola. Forse la verità sta nel mezzo: per l’Inter l’avvio di campionato è da 7, e mi sta bene così”.

Secondo Biasin, a ogni modo, è troppo presto per parlare di una favorita allo Scudetto. E lo stesso vale per le squadre che lottano per un piazzamento in Champions. “Al netto di quello che si dice in giro e di quanto dice Allegri, ovvero che si vuole arrivare tra le prime quattro, la realtà è che è difficile fare previsioni sul lungo. L’assenza dalle coppe potrebbe avere un peso quando le altre squadre avanzeranno nelle coppe”.

“Noi ragioniamo sempre sul campo, ma bisogna anche ragionare anche con la testa della Juventus che mette i conti davanti al resto. Per Allegri servirebbe una buonuscita, difficilmente credo quindi accadrà”, ha continuato il giornalista. Proseguendo, Biasin ha ipotizzato come quasi impossibile l’arrivo di Guardiola in Italia. “Volendo, puoi anche permetterti Guardiola, però poi devi permetterti tutto quello che gira intorno a Guardiola, staff e giocatori. Difficile che succeda in Italia”.

Lautaro protagonista nerazzurro: “Lui è il motivo per cui Lukaku è andato via dall’Inter“

“Dopo una delusione nell’immediato post-partita“, ha continuato Biasin, sempre a proposito del pareggio fra Inter e Bologna, “uno deve vedere le cose a più ampio raggio. In Champions League l’Inter è messa benino, in campionato è a due punti dalla vetta, con miglior attacco e miglior difesa, e ha vinto 5-1 contro la prima, 4-0 contro la terza. Non condivido quindi il disfattismo generale“.

“L’anno scorso ero più preoccupato, ora magari non ci prenderò, ma continuo a pensare che l’Inter sia a buon livello. Giusto dire, so che sono stati commessi errori abbastanza clamorosi con il Bologna: Lautaro fa una cavolata, ma al netto di cento cose buone fatte. In difesa poi, sul goal di Zirkzee, ci si è un po’ addormentati”.

“La sensazione è che Lukaku possa aver voltato le spalle all’Inter proprio perché Lautaro ora è il grande protagonista della squadra, e lui vuole la sua luce: ecco perché potrebbe essere andato via secondo me”, ha concluso il giornalista.