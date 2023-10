Tennis, lo spettacolo è servito: uragano di curve in campo

Tennis, lo spettacolo è servito: meravigliosa come sempre, anche in campo riesce a lasciare tutti senza respiro.

Il suo debutto nel mondo del tennis risale all’inizio del 2000. A distanza di tre anni, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 39 della classifica mondiale. Con il passare del tempo, tuttavia, la sua carriera ha preso una piega decisamente diversa: oggi è una diva dei social che, con i suoi scatti mozzafiato, fa sognare migliaia e migliaia di utenti, i quali la seguono con dedizione tra un post e l’altro.

Nel 2008, dopo aver preso parte al Roland Garros ed essere stata sconfitta dalla rivale Serena Williams, la tennista ha sorpreso tutti diventando la protagonista di un servizio fotografico per la nota rivista Playboy. A partire da quel momento, molte cose sono cambiate per Ashley Harkleroad. In seguito alla nascita dei suoi due figli (nel 2009 e nel 2011), l’ex tennista si è progressivamente allontanata dalle competizioni.

Da allora si è reinventata, riscuotendo un notevole successo sui social. Qui condivide foto in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore e si diverte a stuzzicare le fantasie dei seguaci con scatti davvero sensuali. La meravigliosa Ashley non si tira mai indietro quando si tratta di lasciare i follower a bocca aperta e, su Instagram, è sempre molto attiva interagendo ogni giorno con questi ultimi.

Tennis, Ashley Harkleroad scatena in campo: il video fa impazzire i follower

Ashley è riuscita a guadagnarsi l’affetto e le simpatie di tantissimi utenti. Il suo profilo vanta 130mila seguaci e, dando un’occhiata alle immagini che ritraggono l’ex tennista, è veramente impossibile rimanere indifferenti. La sua bellezza non è mai passata inosservata e, da quando la sua presenza sul campo si è drasticamente ridotta, la Harkleroad si è concentrata sempre più sulla sua carriera online.

Un anno fa è tornata a stupire i fan, annunciando il suo debutto come attrice di filmati a luci rosse. Una notizia che, in pochissimo tempo, ha scatenato l’entusiasmo degli utenti. Questi ultimi, ormai, sono totalmente stregati da lei e non perdono occasione per sottolineare quanto sia affascinante e irresistibile.

Come accaduto con l’ultimo video postato su Instagram dall’ex giocatrice. Nonostante l’allontanamento dalle competizioni, Ashley non rinuncia mai al tennis, da sempre la sua più grande passione, e continua ad allenarsi con amore e dedizione. In questi giorni, si è voluta mostrare ai fan durante una lezione.

Possiamo dire che anche in campo non perde mai il suo fascino. La Harkleroad, nel video che vi proponiamo, è apparsa più scatenata che mai: con il suo balletto è riuscita a strappare una risata ai follower, che non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sulla sua bellezza.