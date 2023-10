Arezzo-Cesena, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Arezzo-Cesena è una partita valida per la settima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis.

Se il Cesena non è ancora al comando della classifica del girone B di Serie C la “colpa” è di una strepitosa Torres, unica a punteggio pieno dopo le prime sette giornate di campionato.

I romagnoli hanno una partita in meno e si allineeranno ai sassaresi solamente stasera nel posticipo con l’Arezzo ma a differenza loro non sono imbattuti a causa della sconfitta rimediata all’esordio contro l’Olbia. Poi solamente vittorie per la squadra di Domenico Toscano, che ha tutte le carte in regola per puntare a quella promozione dirette sfuggita lo scorso anno, costringendo i bianconeri a passare dalle forche caudine dei playoff, dai quali furono eliminati al termine di una drammatica (sportivamente parlando) doppia sfida con il Lecco. Ciò che ha impressionato nelle ultime uscite del Cesena è l’incredibile continuità realizzativa di Corazza e compagni che, ad esclusione della sfida di Olbia, non hanno mai segnato meno di tre gol a partita. Il match più prolifico è stato l’ultimo e cioè il sentito derby col Rimini, travolto 5-2 al Manuzzi: già 20 le reti realizzate dagli uomini di Toscano.

Si prospetta dunque una serata complicata per la retroguardia aretina, che non ha ancora fatto registrare un clean sheet in sette partite.

Sette perché includiamo anche la sfida di Coppa Italia di Serie C giocata martedì scorso con la Lucchese e terminata con un pirotecnico 4-3 per i cugini rossoneri. L’Arezzo di Paolo Indiani in ogni caso non sta facendo malissimo: è decimo in classifica a quota 8 punti ed in campionato è reduce da tre risultati utili consecutivi. In casa ha pareggiato 1-1 contro Olbia e Pontedera, mentre in trasferta, due settimane fa, ha fatto il colpaccio a Chiavari con l’Entella (1-2). Gli amaranto devono fare a meno del solo Masetti, mentre nel Cesena sono in dubbio Pierozzi e Donnarumma, out invece l’attaccante Ogunseye.

Come vedere Arezzo-Cesena in diretta tv e in streaming La sfida tra Arezzo e Cesena è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’attacco ispirato del Cesena andrà verosimilmente a nozze contro un Arezzo che fa molta fatica proprio in fase di non possesso. Immaginiamo una vittoria ospite in un match da almeno tre gol complessivi ed in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Arezzo-Cesena

AREZZO (4-3-3): Trombini; Coccia, Kozak, Masetti, Renzi; Bianchi, Mawuli, Settembrini; Gaddini, Gucci, Pattarello.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Silvestri, Ciofi, Prestia; Pierozzi, Varone, De Rose, Donnarumma; Berti; Corazza, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3