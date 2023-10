Pro Vercelli-Vicenza è una partita valida per la settima giornata del girone A di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: pronostici e streaming gratis.

È tornata a sorridere la Pro Vercelli di Andrea Dossena, che nello scorso fine settimana si è imposta sul Fiorenzuola con un netto 4-1, stesso risultato fatto registrare dai piemontesi nell’unica vittoria conquistata finora oltre a quella coi piacentini. Nella prima giornata di campionato le Bianche Casacche rifilarono un poker anche al Lumezzane.

In mezzo quattro risultati contrastanti – due pareggi ed altrettante sconfitte – che in ogni caso confermano l’ottimo rendimento casalingo della Pro Vercelli, che davanti al proprio pubblico non ha ancora perso una partita. In trasferta, invece, è un’altra storia: su tre gare disputate fuori casa (Renate, Triestina ed Atalanta U23) gli uomini di Dossena hanno racimolato un solo punto. Da dimenticare, poi, il match di Coppa Italia di Serie C contro la Juve Next Gen, giocato mercoledì scorso e terminato 5-1 per i bianconeri: la scelta del tecnico di schierare una formazione infarcita di seconde linee non ha pagato. Tornano i titolari nel posticipo con il Vicenza, una delle grandi favorite per la promozione in Serie B. I biancorossi di Aimo Diana, che nella passata stagione ha riportato in cadetteria la Reggiana, si presentano a Vercelli da imbattuti: 2 pareggi, 4 vittorie e solo tre punti in meno della capolista Padova, che però ha giocato una gara un più. Diana deve fare a meno degli infortunati Cataldi e Pasini, ma può contare su diversi ex come Ronaldo, Della Morte e Rossi, che in passato hanno vestito la maglia della Pro. Dall’altro lato mancheranno all’appello Louati e Haoudi, mentre l’attaccante Comi partirà verosimilmente dalla panchina.

Come vedere Pro Vercelli-Vicenza in diretta tv e in streaming Pro Vercelli-Vicenza, in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Pro Vercelli-Vicenza anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Il pronostico

Trasferta ostica per il Vicenza, che però ha la ghiotta occasione di riprendersi la vetta della classifica in caso di vittoria. La Pro Vercelli venderà cara la pelle ma potrebbe non bastare per evitare la sconfitta contro una delle corazzate del girone A.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Vicenza

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello; Maggio, Nepi, Mustacchio.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Rossi, Cavion, Costa; Proia, Della Morte; Ferrari.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2