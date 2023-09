Emma Raducanu fa scomparire le modelle: il pizzo francese è très chic

Emma Raducanu, con lei sul red carpet non ce n’è per nessuno. Sorrisi e pizzo a volontà: semplicemente incantevole.

Alla fine non ce l’ha fatta a tornare in campo quando avrebbe voluto. Ci vorrà l’anno prossimo, se tutto va bene, perché possa ricominciare a giocare, dopo il lungo stop che ha fatto seguito ai tre interventi subiti in due settimane appena. Cosa che però, a quanto pare, non le impedisce di sognare.

Già, perché proprio qualche giorno fa Emma Raducanu ha raccontato alla stampa di avere un sogno nel cassetto. Nulla di troppo “originale”, essendo lei una tennista, ma che tanto dice a proposito della sua determinazione e forza di volontà. “Voglio vincere Wimbledon”, ha dichiarato la campionessa degli Us Open 2021, dimostrando di essere fermamente intenzionata a tornare più forte di prima. Molto più forte. Per il momento, però, non le resta altro da fare che attendere che scocchi l’ora del suo ritorno. Ci vorrà ancora qualche mese, ma con tutti gli impegni, mondani e non, che popolano la sua agenda, il tempo passerà certamente in un battibaleno.

Nelle scorse ore, ad esempio, si è recata ad un evento di cui è stata la star assoluta, indiscussa. E dire che di celebrità lì, attorno a lei, ce n’erano a bizzeffe, ma nessuna di esse è riuscita ad eclissare la tennista più celebre – nonché una delle più ricche, indipendentemente dal fatto che giochi o meno – al mondo.

La Raducanu ha fatto tappa ai Giardini delle Tuileries, a Parigi, in occasione della sfilata primavera/estate 2024 di un marchio che, per ovvie ragioni, le sta parecchio a cuore. Parliamo di Dior, di cui è degna ambasciatrice.

Si è presentata all’evento a braccetto con Carlo Agostinelli, fugando ogni dubbio circa la veridicità dei rumors che si sono rincorsi negli ultimi mesi. È evidente che siano una coppia a tutti gli effetti, ora che hanno addirittura partecipato ad un evento pubblico così affollato insieme, senza più nascondersi. Ed erano, lasciatecelo dire, deliziosi. Soprattutto la ventenne britannica, che indossava un abito sartoriale di colore nero, con inserti di pizzo francese bianco, perfettamente in tema con il mood della collezione Resort 2024 di Dior.

Nulla di troppo pomposo, anzi. Il suo vestito in stile country, caratterizzato da un’ampia scollatura quadrata, era tutto sommato molto sbarazzino e ben adatto, in quanto tale, alla personalità della bella Emma. Che, felice e sorridente come quando ha vinto al Flushing Meadows, ha calcato il red carpet con la sicurezza di chi sa di essere incantevole. E non ce ne vogliano le modelle, ma con lei nei paraggi non ce n’è stato per nessuno.