Milan-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Lazio è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

San Siro ospita la partita di cartello di questa giornata di Serie A, successiva al primo turno infrasettimanale della stagione. Sia Milan che Lazio hanno risposto presente: i rossoneri hanno aperto una mini-striscia di vittoria ribaltando il Cagliari in Sardegna (1-3), mentre i biancocelesti hanno messo momentaneamente a tacere le polemiche grazie alla bella prestazione dell’Olimpico contro un avversario ostico come il Torino di Juric, battuto 2-0.

Dopo aver violato l’Unipol Domus e centrato la sua quinta vittoria in sette partite, la truppa di Stefano Pioli è stata raggiunta da un’altra buona notizia: l’inattesa sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, che gli ha permesso di tornare in vetta alla classifica e raggiungere i cugini, i quali sembravano aver ormai spiccato il volo dopo il 5-1 nel derby dello scorso 16 settembre. La batosta nella stracittadina si può dire ormai archiviata per il Diavolo: lo dimostra l’ottima prova in Champions League contro il Newcastle – contro gli inglesi è mancato solamente il gol – e i due successi di fila con Verona e Cagliari, gare in cui i rossoneri sono riusciti pure a tenere la porta inviolata due volte su tre. Primo clean sheet stagionale invece per la Lazio, che prima con Vecino e poi con Zaccagni ha bucato l’arcigna difesa granata e si è presa tre punti fondamentali per risalire la china. La squadra di Maurizio Sarri non vinceva da quasi un mese e soprattutto non l’aveva ancora fatto all’Olimpico davanti al proprio pubblico. Il tecnico toscano ha forse ritrovato gli automatismi dello scorso anno nonostante Immobile, lì davanti, continui a fare stranamente cilecca.

Milan-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Il turnover di Cagliari ha dato ragione a Pioli, che ha ricevuto risposte importanti da parte di seconde linee come Adli e Okafor. Il francese è stato uno dei migliori in campo e dovrebbe essere confermato in regia anche contro la Lazio. Davanti invece ritornano Pulisic e Giroud, mentre a difesa dei pali ci sarà il portiere titolare Maignan, di nuovo a disposizione dopo aver saltato le ultime due giornate. Ballottaggio tra Florenzi e Calabria.

Sarri spera di riavere Romagnoli, che contro il Toro ha riportato una frattura composta delle ossa nasali. Il difensore centrale, ex della partita, dovrebbe iniziare dalla panchina: i due centrali saranno Casale e Patric. A centrocampo Rovella insidia Cataldi. Sia Guendouzi che Kamada, due dei nuovi acquisti estivi, entreranno a gara in corso.

Come vedere Milan-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Lazio, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I precedenti più recenti sono colorati prevalentemente di rossonero, con la Lazio che non fa festa a San Siro dal 2019. Il Milan si è aggiudicato gli ultimi quattro testa a testa con i biancocelesti giocati nel capoluogo meneghino, compreso uno in Coppa Italia nel 2022. Inutile dire che si tratta di un bel test per entrambe, per capire se le difficoltà siano state definitivamente superate alla vigilia di due gare delicatissime gare di Champions League. Si profila in ogni caso un match molto equilibrato, in cui sia la squadra di Pioli che quella di Sarri riusciranno verosimilmente a trovare la via del gol. Un pareggio, segno che in Serie A non si verifica addirittura da quasi sei anni, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Milan-Lazio: chi vince? Milan

Pareggio

Lazio View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1