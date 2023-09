Salernitana-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Inter è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Da mercoledì scorso l’Inter non è più a punteggio pieno. Dopo cinque vittorie consecutive i nerazzurri hanno capitolato, incassando la prima sconfitta della loro stagione. A fare lo sgambetto ai nerazzurri è stata – guarda un po’ – una delle sue rinomate bestie nere, il Sassuolo, che soltanto qualche giorno prima aveva regalato il primo dispiacere anche alla Juventus. Il gol decisivo, manco a dirlo, l’ha realizzato Domenico Berardi, uno che a San Siro è sempre particolarmente ispirato.

Le prime avvisaglie di tempesta, per Simone Inzaghi, in realtà c’erano state pure nelle due partite precedenti, quella con la Real Sociedad in Champions League, in cui l’Inter era riuscita ad evitare la sconfitta solo negli ultimi minuti, e quella con l’Empoli. In Toscana era arrivata una vittoria striminzita, decisa da un eurogol di Dimarco ma nel complesso quella dei vicecampioni d’Europa non era stata una prestazione convincente. Dalla goleada rifilata al Milan nel derby, insomma, l’Inter non è stata più la stessa ed è come se si fosse un po’ adagiata. L’allenatore piacentino dovrà riannodare il filo da dove si è spezzato nella partita con gli emiliani, prima di un nuovo impegno di coppa con il Benfica. In classifica, intanto, i nerazzurri non sono più primi da soli. Le inseguitrici hanno quasi tutte vinto ed ora Lautaro Martinez e compagni devono condividere la vetta con i cugini del Milan.

Inter chiamata dunque a dimostrare che quello con il Sassuolo è stato solo un incidente di percorso contro una Salernitana in difficoltà. I granata hanno solo 3 punti, sono a secco di vittorie e la panchina di Paulo Sousa non è più solidissima. Nel turno infrasettimanale i campani si sono arresi all’Empoli (1-0), che nei primi 5 turni aveva rimediato solo sconfitte.

Salernitana-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Sousa è in apprensione per le condizioni di Candreva, che contro l’Empoli è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema agli adduttori. Se l’ex esterno di Lazio e Inter non dovesse farcela, al suo posto, sulla trequarti, giocherà il norvegese Botheim. Ancora panchina per Dia, non ancora al meglio: l’attacco sarà di nuovo sulle spalle di Cabral, tra i migliori in campo anche ad Empoli. In difesa ritorna Daniliuc.

Dall’altro lato, Inzaghi farà diversi cambi in vista della gara con il Benfica. Lautaro potrebbe iniziare dalla panchina, con Sanchez partirà titolare di fianco a Thuram. Spazio anche a Frattesi e Carlos Augusto, mentre la difesa sarà composta da Pavard, de Vrij e Acerbi.

Come vedere Salernitana-Inter in diretta tv e in streaming

Salernitana-Inter è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Salernitana e Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il pareggio dello scorso aprile all’Arechi ha interrotto la lunga serie di vittorie consecutive dell’Inter contro la Salernitana. Quella di Sousa, all’epoca, era però una squadra in salute, che spesso e volentieri riusciva a tenere testa anche alle grandi. I granata oggi attraversano un periodo complicato e non sembrano in grado di poter evitare la sconfitta contro un’Inter sì ferita ma che vuole immediatamente ripartire. Crediamo che i nerazzurri possano segnare dai due ai quattro gol contro una difesa che finora non ha mai tenuto la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Martegani, Bradaric; Kastanos, Botheim; Cabral.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2