I pronostici di sabato 30 settembre: alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi delle coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La settima giornata di Serie A inizia con tre anticipi al sabato: il Napoli cerca continuità in casa del Lecce, l’Inter proverà a ripartire da Salerno mentre Milan-Lazio è il match clou di giornata.

Non mancano partite ad alto tasso spettacolare nel resto d’Europa: promettono gol in particolare Tottenham-Liverpool in Premier League e Lipsia-Bayern Monaco in Bundesliga. Esordio complicato per Gattuso, nuovo allenatore del Marsiglia, in casa del Monaco.

Pronostici altre partite

Anche un altro allenatore italiano, Ancelotti, non avrà una giornata semplice: il Real Madrid rischia in casa del sorprendente Girona primo in classifica alla fine della settima giornata con il migliore attacco del torneo insieme al Barcellona, 18 gol fatti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

Vincenti

• Rangers (in Rangers-Aberdeen, Scottish Premier, ore 16:00)

• Newcastle United (in Newcastle United-Burnley, Premier League, ore 16:00)

• Inter (in Salernitana-Inter, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 13:00

• PSV-Volendam, Eredivisie, ore 18:45

• Tottenham-Liverpool, Premier League, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Pisa-Cosenza, Serie B, ore 14:00

• Mainz-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Girona-Real Madrid, Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

Monaco vincente e almeno un gol per squadra (in Monaco-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00)