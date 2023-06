Emma Raducanu, doppio misto col figlio del magnate: inchiodata dalle foto

Emma Raducanu, i paparazzi hanno fatto centro: ecco chi è il giovane rampollo che ha conquistato la tennista britannica.

Qualche indizio c’era, ma in assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati non si è mai potuto andare al di là delle mere ipotesi. Stavolta, però, c’è un elemento che parrebbe inchiodarli definitivamente. Un elemento che sembrerebbe fugare qualunque dubbio e confermare che quelle voci di corridoio non erano del tutto prive di fondamento.

Vi avevamo parlato già qualche settimana fa della presunta love story tra Emma Raducanu e Carlo Agostinelli, studente della Stanford University e membro della squadra di calcio del noto college a stelle e strisce. Nonché figlio, come si è poi scoperto, di Mathilde Favier, responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, di cui la tennista britannica è ambassador. Il papà – i genitori sono separati – è invece Robert, ex banchiere di Goldman Sachs. Un miliardario che in passato, tanto per rendere l’idea di quanto cospicuo sia il suo patrimonio, si era detto interessato ad acquistare la squadra di calcio del Liverpool. Carlo insomma non se la passa affatto male, mettiamola così.

Sta di fatto che, indipendentemente da quanti zeri ci siano sul suo estratto conto, sembra che la storia tra l’atleta ed il rampollo sia serissima. Lo dimostra il fatto che i paparazzi, nelle scorse ore, siano finalmente riusciti a scattare delle foto capaci di confermare i rumors delle ultime settimane.

Emma Raducanu, Kensington in love: le foto dei tabloid inglesi

Prima c’erano solo degli scatti innocenti. Quelli, comparsi sui social, che ritraevano Emma e Carlo a Città del Messico, in occasione del lancio della nuova collezione Dior. Ci si poteva ricamare sopra, ma la verità è che quelle immagini non contenevano alcun elemento in grado di inchiodarli.

Le foto pubblicate dal Daily Mail (con tanto di articolo richiamato in prima pagina, come potete vedere sopra) parlano invece da sé. I due piccioncini sono stati visti arrivare insieme in limousine nell’esclusivo quartiere di Kensington, nell’umilissima residenza del giovane Carlo. Un appartamento di lusso, udite udite, del valore di 2 milioni di sterline. Lui aveva con sé un gigantesco mazzo di rose rosse, mentre lei teneva in mano una racchetta da tennis.

Ne sono usciti un paio di ore dopo ed è stato impossibile non notare che la Raducanu sfoggiava la stessa giacca che aveva indosso Carlo al loro arrivo. Sembra evidente, insomma, che qui gatta ci covi. E che al Carlos del tennis (Alcaraz, ndr), che si dice abbia da tempo un debole per la bella Emma, abbia preferito il fascino e l’elegante portamento del figlio del magnate.