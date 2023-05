Emma Raducanu, all’improvviso arriva Carlo: Messico in love

Emma Raducanu non si nasconde più: le foto che stanno rimbalzando sui social network in queste ore l’hanno ufficialmente inchiodata.

La foto apparsa qualche ora fa sul suo profilo social ha destato, per ovvie ragioni, un certo scalpore. Perché è da tempo che il popolo dei social sospetta che Emma Raducanu nasconda un dolce segreto e lo scatto in questione, in qualche modo, ha contribuito alla chiusura del cerchio.

Ancora non ci sono conferme ufficiali in tal senso, ma sui social network non si parla d’altro che di loro. Non è la prima volta che il misterioso ragazzo dalla chioma fluente compare in compagnia della tennista britannica. Pertanto, non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che sia proprio lui il boyfriend segreto del quale gli utenti di Instagram, Facebook e Twitter vanno a caccia già da mesi. I primi indizi di questo amore, ammesso che ci sia effettivamente del tenero fra i due, risalgono allo scorso ottobre. I nuovi scatti che li ritraggono insieme sono invece di qualche giorno fa e sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi.

Non resta che capire, a questo punto, chi sia il ragazzo che potrebbe aver fatto breccia nel cuore della Raducanu. Il suo nome è Carlo Agostinelli, è francese ed è un calciatore della squadra della Stanford University. Non ha nulla a che vedere con il tennis, ma i loro mondi sono entrati in rotta di collisione per un altro motivo.

Emma Raducanu, chi è il ragazzo che ha fatto breccia nel suo cuore

Carlo è il figlio di Mathilde Favier, responsabile delle pubbliche relazioni di Dior. Si sarebbero conosciuti, dunque, nel momento in cui la bella Emma è stata assoldata dalla maison in qualità di ambassador del marchio.

Il che spiegherebbe come mai entrambi si trovassero in Messico nei giorni scorsi, dal momento che è lì che è stata presentata la nuova collezione Dior Cruise 2024. Ed è stata scattata proprio in quel contesto la foto che ha permesso ai fan di fare 2+2 e di concludere che sì, potrebbe essere proprio Agostinelli il fidanzato della campionessa.

La presunta relazione – che, lo ribadiamo, non è ancora stata confermata dai diretti interessati – sta animando e non poco il dibattito sui social. Con qualche battuta a fare da contorno al gossip. C’è chi infatti ha insinuato, su Twitter, che stando così le cose Emma può dormire su sette cuscini con la certezza che Dior non la scaricherà mai. Non resta che attendere, allora, la conferma che tutti si aspettano arrivi da un momento all’altro.