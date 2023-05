Inarrestabile Emma Raducanu: in Messico fa faville anche così

Emma Raducanu non si ferma davanti a niente: la tennista britannica ha fatto in modo di esserci nonostante i tre interventi appena subiti.

Una mano, poi l’altra e, infine, la caviglia. Emma Raducanu si è sottoposta nelle scorse settimane a ben tre interventi, che l’hanno costretta a mettere in stand by la sua carriera ma che erano necessari, di contro, per poter tornare in campo. Cosa che realisticamente non accadrà, comunque, a breve.

La bella britannica salterà certamente la stagione sull’erba, incluso lo Slam di casa, ossia Wimbledon. Non sappiamo invece quanto sia realistica l’ipotesi di un suo ritorno entro l’estate. Dovrà fare riabilitazione e poi ricominciare daccapo la preparazione, motivo per il quale non è dato sapere se sarà presente allo Us Open, il Major che ha fatto di lei una delle stelle più splendenti del panorama tennistico. Solo il tempo ci dirà se sarà in grado di recuperare, o meno, per l’appuntamento in programma al Flushing Meadows.

Nei giorni scorsi l’abbiamo vista, grazie ai vari contenuti da lei postati su Instagram, a riposo assoluto. Al calduccio, a casa sua, circondata dagli amici più cari e dalla sua famiglia. Qualche ora fa, invece, si trovava in una cornice completamente diversa. Dall’altro capo del mondo, ma non per giocare a tennis, quanto piuttosto per assolvere al suo prestigioso ruolo di ambassador di uno dei brand più lussuosi al mondo: Dior.

Il gesso non ferma Emma Raducanu

La maison, con al seguito tutta la sua carovana, è sbarcata in Messico per la presentazione della nuova collezione. Una collezione che ha radici lontane – Christian Dior aveva reso omaggio a questa splendida terra già nel 1947 – e che ha avuto come musa ispiratrice Frida Khalo.

C’era anche Emma Raducanu, dunque, all’evento. Data la centralità del suo ruolo non se l’è sentita, evidentemente, di dare forfait ad un appuntamento così importante. Ed eccola in Messico, dunque, splendida e raggiante seppur reduce da tre operazioni. La tennista che nel 2021 ha vinto lo Us Open partendo dalle qualificazioni è sembrata al top. Con una mano ingessata, ma di certo non meno affascinante del solito. Anzi, i look da lei sfoggiati durante e a margine della sfilata hanno stupito i suoi numerosissimi follower.

E ha sorpreso anche lo scatto in cui sorride in maniera sospetta ad un ragazzo che, però, compare solo di spalle. Non sappiamo chi sia e che faccia abbia, ma tanto è bastato per insospettire i fan e per far sì che si chiedessero se la bella Emma stia covando qualcosa.