Formazioni ufficiali Empoli-Juventus: pronostici marcatori e ammoniti

Formazioni ufficiali Empoli-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Serie A in programma tra poco

Eliminata dall’Europa League e con una nuova penalizzazione sulle spalle, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole vincere per cercare quella che potrebbe essere una clamorosa qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Ovvio che i dubbi sono tanti, così come è dubbioso lo spirito con il quale la squadra del tecnico livornese scenderà in campo contro l’Empoli.

Una stagione difficile per i bianconeri. Una stagione che lascerà degli strascichi importanti e che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione. Ma intanto c’è il campo da rispettare, con gli impegni che per forza di cose non dovranno essere presi sotto gamba. A partire da questa sera contro una squadra, quella di Zanetti, che ha centrato la salvezza e che vuole togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili in queste ultime tre partite che mancano alla fine della stagione. Intanto, qui, potete trovare il nostro pronostico sul match del Castellani.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Formazioni ufficiali Empoli-Juventus, pronostico marcatori

Giocherà Milik in attacco per la Juventus. E il polacco, quando chiamato in causa da Allegri, ha sempre riposto in maniera presente. Puntiamo su di lui come possibile marcatore nel match in terra toscana. Uno che sa come si fa, anche su calcio piazzato: sì, contro la Cremonese nel girone d’andata l’attaccante arrivato in prestito dal Marsiglia ha segnato direttamente da fermo. Ecco, anche questa soluzione ci spinge verso di lui.

Formazioni ufficiali Empoli-Juventus, ammoniti e tiratori

Questione ammoniti: Akpa Akpro, ex Lazio, adesso in Toscana, è uno che nel corso della stagione per chi ha deciso di scommettere su questo tipo di cose, ha regalato molte soddisfazioni. E anche questa sera potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara nella sezione cattivi. Locatelli invece, in casa Juventus, potrebbe essere nervoso.

E chi tira in porta? Ciccio Caputo è uno che la porta la sente, e non solo la vede. L’attaccante che non ha reso così tanto in questa annata, vorrebbe provarci pure stasera. Ecco, lui è uno che ci può davvero provare. Dall’altro lato, se Locatelli potrebbe prendersi il giallo, lo stesso potrebbe provarci pure dalla distanza. Sì, ci proverà quasi sicuramente.