Empoli-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Juventus è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Giornata di pathos per la Juventus, che poco prima di scendere in campo ad Empoli contro una squadra che ha già conquistato la salvezza aritmetica potrebbe vedere di nuovo rivoluzionata la sua classifica. La “partita” dei bianconeri si gioca infatti su due fronti: uno è il “Castellani”, l’altro quello della Corte d’Appello Figc, a quanto pare intenzionata a rispedire gli uomini di Massimiliano Allegri fuori dalle prime sei per il caso plusvalenze.

Rischia di essere quasi ininfluente la gara contro gli azzurri ai fini della qualificazione alla prossima Champions League, con la Vecchia Signora che con 10 o più punti di penalizzazione tornerebbe settima come un mese fa prima della momentanea restituzione. E a quel punto l’unico obiettivo sarebbe limitare i danni, correndo per un posto in Conference o Europa League. Ma al di là delle vicissitudini giudiziarie, questa non sarà certo ricordata come una stagione positiva, in particolar modo dopo l’eliminazione patita giovedì scorso in Europa League contro il Siviglia. Passati in vantaggio nel secondo tempo con Vlahovic, i bianconeri si sono fatti rimontare dagli andalusi, che hanno avuto la meglio nei supplementari grazie a due vecchie conoscenze della Serie A come Suso e Lamela. Vincere la coppa poteva essere un modo per salvare in extremis quest’annata tormentata, oltre ad assicurarsi un lasciapassare per la Champions. Di soddisfazioni, insomma, all’orizzonte non se ne vedono più, anche se Allegri ci tiene chiudere con tre vittorie su tre.

Empoli, obiettivo raggiunto

L’Empoli, come un anno fa, si è salvato con diverse giornate d’anticipo: decisivo il pareggio con la Sampdoria di lunedì scorso, con Piccoli che in pieno recupero ha riacciuffato i doriani.

In realtà, anche perdendo a Marassi, i toscani si sarebbero salvati lo scorso fine settimana senza scendere neppure in campo, se teniamo conto che non hanno vinto né Spezia né Lecce. Gli azzurri sono dunque imbattuti da tre giornate: due vittorie di fila con Bologna e Salernitana e pari con la Samp, trovando sempre la via del gol. L’Empoli vanta un ottimo rendimento interno: in casa ha conquistato 25 dei 39 punti totali e l’ultima sconfitta davanti ai propri tifosi risale a un mese fa, quando si arrese 3-0 all’Inter. Per la Juventus, reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Lecce, Atalanta e Cremonese), il “Castellani” è tuttavia terra di conquista ormai da anni: l’Empoli, infatti, è riuscito ad avere la meglio sui bianconeri solamente una volta (agosto 2021) negli ultimi 19 confronti giocati in Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15: La Procura Figc ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus. In serata è attesa la sentenza.

Empoli-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti ha salutato Baldanzi, impegnato nel Mondiale Under 20 con la nazionale italiana e senza di lui potrebbe passare al 4-2-3-1 con Akpa Akpro, Fazzini e Cambiaghi alle spalle di Caputo. In mediana invece dovrebbero giocare Grassi e Bandinelli. Assente Marin, in infermeria insieme a Walukiewicz ed all’ex di turno De Winter.

Tante assenze anche per la Juventus, che nella semifinale di Siviglia ha perso Fagioli, già operato per una frattura alla clavicola destra, Oltre al prodotto del vivaio, mancheranno all’appello anche De Sciglio, Bonucci, Pogba e gli squalificati Danilo e Cuadrado. A destra Allegri pensa di dare spazio al giovane Barbieri, mentre in attacco Kean affiancherà Milik.

Come vedere Empoli-Juventus in diretta tv e in streaming

Empoli-Juventus in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli in casa non batte la Juventus dal lontano 2007 e difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta in una partita in cui i bianconeri tenteranno di sfogare la frustrazione per l’eliminazione dalla coppa ma anche per le note vicende extra-campo. In vista di una nuova penalizzazione, la squadra di Allegri deve tentare il tutto per tutto per evitare di restare fuori dalle coppe. Le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Paredes, Locatelli, Kostic; Kean, Milik.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2