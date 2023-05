Roma-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Salernitana è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La corsa dell’Inter si è fermata in casa del Napoli campione d’Italia, ma sabato scorso sia Milan che Atalanta hanno ripreso a correre, battendo rispettivamente Sampdoria e Verona.

Si attende adesso la risposta della Roma di José Mourinho, impegnata nel posticipo contro una Salernitana già matematicamente salva. I giallorossi hanno un solo risultato a disposizione contro i granata se vogliono continuare ad essere protagonisti nella volata per la Champions League. In attesa di conoscere il destino della Juventus – oggi i bianconeri potrebbero essere sanzionati nuovamente per il caso plusvalenze, rivoluzionando un’altra volta la classifica – il tecnico portoghese deve ritrovare al più presto quella vittoria che in campionato manca addirittura da cinque giornate (tre pareggi e due sconfitte). La Roma infatti, alla prese con una rosa falcidiata dagli infortuni, ha deciso di concentrare tutte le energie sull’Europa League. Grazie ad una commovente prestazione difensiva giovedì scorso in Germania i capitolini sono riusciti a difendere con le unghie e con i denti (0-0) il risicato successo conquistato nella semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen, staccando così un pass per l’ultimo atto di Budapest. Ed il prossimo 31 maggio giocheranno la seconda finale continentale di fila dopo quella dello scorso anno in Conference League.

Salernitana aritmeticamente salva

Dalla parti di Trigoria si respira dunque grande entusiasmo. E, come un anno fa, le ultime giornate di campionato sembrano destinate a passare in secondo piano.

La qualificazione alla Champions League potrebbe arrivare lo stesso in caso di vittoria nella finalissima contro il Siviglia, che giovedì ha fatto fuori la Juventus ai tempi supplementari. Obiettivo raggiunto invece per la Salernitana, che è ormai certa di giocare un altro anno in massima serie dopo le “non vittorie” di Spezia e Verona. A quota 38 punti, gli uomini di Paulo Sousa non rischiano più di essere riacciuffati neppure se da qui alla fine del torneo dovessero collezionare solamente sconfitte. La vittoria che ha, di fatto, blindato la permanenza in Serie A è stata quella ottenuta ai danni dell’Atalanta una settimana fa, con i nerazzurri piegati in pieno recupero da una rete di Candreva. Salvezza arrivata con ben tre turni d’anticipo soprattutto grazie all’ottimo lavoro dell’allenatore portoghese, che da quando ha preso il posto di Davide Nicola ha portato a casa ben 11 risultati positivi su 13.

Roma-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Fatica a svuotarsi l’infermeria in casa Roma: contro la Salernitana non saranno disponibili Celik, Kumbulla, Spinazzola, Karsdorp e Darboe. L’obiettivo di Mourinho è quello di centellinare le risorse in vista della finale con il Siviglia, motivo per cui molti big, anche se ristabiliti, potrebbero rimanere in panchina. Belotti è in vantaggio su Abraham e davanti dovrebbe giocare in coppia con il rientrante Dybala. A centrocampo largo a diverse seconde linee tra cui Camara, Tahirovic e Missori. In difesa partirà dal 1′ Smalling.

Tutti a disposizione per Sousa, eccetto l’ex Fazio e Valencia. In attacco Candreva e Botheim dovrebbero supportare Dia, favorito su Piatek. Solo panchina per Kastanos.

Come vedere Roma-Salernitana in diretta tv e in streaming

Roma-Salernitana in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Salernitana non ha un buon record contro i giallorossi: in Serie A è stata sconfitta sei volte su sette nelle sfide con la Roma. E l’ultimo successo granata risale al 1999. I campani, già salvi, potrebbero scontare la mancanza di motivazioni rispetto agli uomini di Mourinho, favoriti per una vittoria che in campionato manca da un mese. Nelle ultime sei partite che hanno visto protagonisti i giallorossi i gol complessivi non sono mai stati più di due ed è assai probabile che anche questa non faccia eccezione.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Belotti, Dybala.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Botheim; Dia.

La Roma riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0