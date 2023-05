Emma Raducanu in dolce compagnia: coccole speciali dopo l’intervento

Emma Raducanu, sembra proprio che la tennista britannica non se la stia passando affatto male: le foto lo dimostrano chiaramente.

C’è chi dice che tornerà più forte di prima perché ha la stoffa della campionessa ed è destinata a grandi cose. E c’è chi pensa, poi, che questo sia solo l’inizio della fine. Che la sua carriera sia già agli sgoccioli e che non toccherà mai più le vette che ha raggiunto in passato.

Nulla di nuovo, insomma. Emma Raducanu ha sempre diviso i fan e continua a farlo tuttora, anche adesso che per forza di cose è ferma ai box in attesa che il tempo faccia il suo corso. La tennista britannica, che nel 2021 ha vinto l’Us Open partendo dalle qualificazioni, è sempre stata un personaggio controverso. Il fatto che quel trionfo sia stato isolato e che non sia riuscita a dare un seguito al suo exploit è stato interpretato, da molti tifosi, come una mancanza di talento. La sua vittoria, invece, come un caso fortuito. Sarà, ma resta il fatto che lei, dal canto suo, non vede l’ora di tornare in pista e di poter smentire tutti. Solo che ci vorrà un po’, per come si sono messe le cose, perché possa effettivamente ricominciare a giocare a tennis.

La bella Emma ha subito tre interventi chirurgici, il che sta a significare che per un po’ non potrà neanche impugnare la racchetta. È finita sotto i ferri per dei problemi alla caviglia e ad entrambe le mani, ragion per cui i tempi di recupero e di riabilitazione saranno abbastanza lunghi da impedirle di giocare sull’erba. Niente Wimbledon per lei, mentre non è ancora chiaro se riuscirà a rimettersi in piedi in tempo per il “suo” torneo, ossia lo Us Open.

Emma Raducanu, zuccheri a go-go dopo il triplice intervento

Ma il corso degli eventi non si può, ahinoi, forzare. E lo sa bene la stella del Flushing Meadows, che non ha potuto fare altro che accettare la situazione e adattarsi a questa nuova condizione.

Fortuna che in questi giorni di riposo assoluto è in dolce compagnia, l’amatissima Raducanu. Nelle foto postate qualche ora fa sui social network la si vede letteralmente sommersa di dolcissimi cioccolatini e peluche. Col polso bendato e sdraiata sul divano, ma pur sempre circondata dall’affetto dei suoi cari e coccolata tanto dalla famiglia quanto dagli amici. E con un bel camino scoppiettante a fare da sfondo ad una domenica di relax totale e senza tennis, cosa nuova per lei che gira sempre il mondo come una trottola per via del fitto calendario Wta.

“Ho fatto del mio meglio per gestire il dolore – aveva detto Emma annunciando la necessità di operarsi – e affrontarlo per la maggior parte di quest’anno e alla fine dello scorso anno riducendo drasticamente il carico di allenamento, perdendo settimane di allenamento e tagliando la scorsa stagione nel tentativo di curarlo. Purtroppo non è bastato“.