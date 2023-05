Serie A in chiaro sulla Rai: pacchetti già definiti

Serie A in chiaro sulla Rai: i pacchetti dei nuovi diritti televisivi sono già stati definitivi. Ecco il prospetto per i prossimi anni.

Ancora per un’altra stagione i diritti della Serie A saranno tutti e in esclusiva di Dazn. Poi sarà di nuovo “guerra aperta” con Sky che vorrà sicuramente tornare a gestire l’intero pacchetto dopo essersi accontentata per tre partite in contemporanea per la precedente, per questa, e per la prossima annata del massimo campionato italiano.

Sappiamo tutti e ricordiamo tutti le polemiche che ci sono state in questi mesi per alcuni disservizi della piattaforma di streaming che manda in diretta tutti i match della massima serie. Ma fortunatamente adesso questi sono stati messi alle spalle. Qui comunque parliamo di un alto discorso, di quella che potrebbe essere secondo quanto riportato da Repubblica una svolta storica per la massima serie e per tutti quei tifosi che non hanno la voglia – o la possibilità economica visto che gli abbonamenti costano davvero tanto – di comprare il pacchetto per il calcio. E siccome le ultime partite di Champions League in chiaro hanno decisamente fatto il botto e anche Mediaset che ha i diritti della Coppa Italia ha capito che gli introiti della pubblicità sono importanti, quello che potrebbe succedere nei prossimi anni ha dello storico, quasi.

Serie A in chiaro, ecco quello che potrebbe succedere

Il futuro del calcio italiano potrebbe tornare ad essere accessibile a tutti. Magari con una partita in chiaro – quella del sabato sera – e magari sulla Rai scrive il quotidiano. Un sabato sera quindi che sarebbe decisamente diverso per tutti quegli appassionati che, o escono di casa magari con l’acqua e col gelo per vedere la partita, oppure si devono accontentate dei filmati alla fine del match dopo aver visto un varietà.

Sì, la situazione è sicuramente in evoluzione e potrebbe avere una svolta nei prossimi anni. Con la Rai che come detto guarda con interesse a questo pacchetto e con Mediaset che dal proprio canto non lo perde proprio di vista. Solamente ieri, guardando il derby di Milano, si è capito quanti introiti pubblicitari possono entrare: prima del fischio d’inizio ci sono stati almeno 5 minuti consigli per gli acquisti con il super spot finale proprio mentre Turpin stava facendo entrare le due squadre in campo. Un investimento sì, sicuramente anche importante, ma che potrebbe avere decisamente un grande ritorno.