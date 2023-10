Camila Giorgi, altro giro altra minigonna: sorpresa sexy

Camila Giorgi, look che vince non si cambia: la tennista marchigiana ha tirato fuori dalla sua manica un altro asso irresistibile.

Ne sa una più del diavolo, Camila Giorgi. Negli anni trascorsi da quando è approdata sui social network ha trovato così tanti modi, per fare impazzire i suoi follower, da poterci scrivere un manuale delle istruzioni. E non è un caso che tante aspiranti influencer in cerca di successo si rifacciano a lei, quando devono creare nuovi contenuti per il web.

Molto semplicemente, il suo profilo Instagram è una fonte d’ispirazione inesauribile. Dentro c’è tutta la sua vita, tutte le sue passioni, tutte le “armi” di cui puntualmente fa uso per deliziare i suoi sostenitori. E ne ha talmente tante a disposizione da avere l’imbarazzo della scelta, quando si tratta di escogitare un modo per entrare in contatto con essi. In questi anni l’abbiamo vista posare, alla luce di ciò, nei modi più disparati. Con indosso i suoi completi sportivi super glamour, tanto per cominciare, quelli che hanno fatto di lei la tennista più fashion di tutto il circuito. Ma anche con della lingerie piccante, che è stata più volte protagonista di video e fotografie che i fan avranno senz’altro fatto fatica a dimenticare.

L’abbiamo vista in bikini, con indosso shorts inguinali, gonne e jeans attillatissimi. Qualunque cosa abbia indossato, in qualunque modo abbia posato, è sempre riuscita ad ottenere un successo pazzesco. Ammirare Camila Giorgi in tutte queste versioni, insomma, è sempre stato un piacere.

Camila Giorgi, a volte ritornano: la sorpresa sexy fa impazzire i fan

Una delle foto più sexy della sua carriera social risale, tuttavia, a qualche giorno fa. In occasione del party messicano organizzato alla vigilia del Masters 1000 di Guadalajara, la marchigiana aveva difatti indossato una minigonna di quelle che non lasciavano spazio all’immaginazione.

Corta all’inverosimile e a vita bassa, copriva solo lo stretto indispensabile. In quell’occasione sembrava una modella di fama mondiale, più che una tennista, ragion per cui lo scatto incriminato era rimbalzato di pagina in pagina causando un certo scompiglio tra tennissofili e non.

Qualche ora fa, ben conscia del fatto che look che vince non si cambia, la Giorgi ha tirato fuori dal guardaroba una minigonna in denim altrettanto sensuale. Anche questa è microscopica, quasi invisibile se vogliamo, e in quanto tale perfetta per un fisico bestiale come il suo. La giacca in stile militare completa un outfit impeccabile, casual ma al tempo stesso supersexy.