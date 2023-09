Camila Giorgi, minigonna illegale: fuochi d’artificio al party messicano

Camila Giorgi sfoggia l’outfit più sensuale di tutti i tempi in occasione della festa che ha preceduto il Masters 1000 di Guadalajara.

Il suo cammino ricomincerà dal Messico, più precisamente da Guadalajara. Lì si è recata quasi in gran segreto Camila Giorgi – che credevamo si fosse recata in Argentina allo scopo di ricaricare le pile – per partecipare al Masters 1000 che prenderà il via tra poche ore.

E come ogni torneo che conta, anche quello sudamericano è stato preceduto da un fiume di eventi imperdibili che hanno avuto come protagoniste, naturalmente, le campionesse del main draw. Alla vigilia dell’inizio della competizione, le tenniste sbarcate a Guadalajara hanno avuto la possibilità di partecipare, infatti, ad una festa scoppiettante. Un vero e proprio party in stile messicano, con tanto di musica, balli e cibo locale. Un evento “patriottico” e divertente al quale le atlete, provenienti da ogni parte del mondo, sono state ben liete di prendere parte.

Inclusa la bella tennista marchigiana, che debutterà oggi contro Mayar Sherif, che per l’occasione si è messa in tiro come non mai. Non che lei lasci mai al caso i suoi look, intendiamoci. Solo che quello sfoggiato in occasione della serata inaugurale del Masters 1000, diciamocelo, è tra i più interessanti che abbia mai indossato. Non fosse altro per il modo in cui, come scoprirete a breve, rende giustizia ai suoi muscoli, alla sua grazia e al fisico bestiale per il quale si è sempre distinta.

Camila Giorgi, più sexy di così proprio non si può

In Messico, Camila Giorgi aveva indosso una minigonna che non esiteremmo a definire illegale. Corta da far paura, che anche solo un centimetro in meno sarebbe stato praticamente fatale. E minuscolo era pure il suo top bianco, con degli inserti in pizzo, che metteva in bella mostra l’addome perfettamente scolpito.

Hanno completato il suo look di fuoco, che tanti cuori avrà senz’altro fatto battere all’impazzata durante la serata, dei sandali perfettamente in tema con il resto dell’outfit. Anche quelli, infatti, lasciavano ben poco spazio all’immaginazione, trattandosi di un modello dal design essenziale che lascia il piede nudo. Il tacco vertiginoso era la ciliegina sulla torta, il dettaglio supersexy perfetto per coronare questa mise da bollino rosso.

Oltre alle foto condivise direttamente da lei, sui social è poi circolato un video in cui la tennista marchigiana regge in mano la bandiera messicana. E lì, sorridente e perfettamente a suo agio con la telecamera, la si può ammirare ancora meglio ed apprezzare al massimo quel look che ci ha tolto il fiato.