Frosinone-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Verona è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Eusebio Di Francesco sta provando a ridare slancio alla propria carriera, mettendosi alle spalle alcune esperienze negative che hanno contribuito a tenerlo lontano dalle luci dei riflettori per quasi due anni. E l’aria della Ciociaria sembra aver giovato all’ex tecnico della Roma, che sta facendo molto bene alla guida del Frosinone.

I giallazzurri sono una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di campionato: gli sono bastate poche partite per dimostrare la bontà del progetto tecnico che ha come primo obiettivo quella salvezza che finora è sempre rimasta una chimera. Il Frosinone, infatti, non è mai stato capace di mantenere la categoria ogni qual volta ha conquistato la promozione in massima serie, retrocedendo in cadetteria dopo appena una stagione. Siamo solo ad ottobre, è vero, ma i segnali che sta dando la squadra di Di Francesco sono positivi: il trend, insomma, può essere invertito. I ciociari giocano un buon calcio, sempre propositivo, e possono contare su alcuni giovani calciatori di talento, pronti a sbocciare: tra questi, l’argentino Soulé, arrivato in prestito dalla Juventus in estate. Domenica scorsa, intanto, il Frosinone ha incassato la seconda sconfitta stagionale nel derby regionale con la Roma ma non ha affatto sfigurato al cospetto dei ben più quotati giallorossi (2-0).

Prima della sosta Di Francesco ritrova il Verona, che nel 2021 guidò per qualche settimana prima di essere esonerato. Gli scaligeri di Marco Baroni hanno un punto in meno in classifica ma la frenata, rispetto ad un mese fa, è stata brusca. Dopo aver vinto le prime due gare con Empoli e Roma, i gialloblù hanno portato a casa solo due punti su 15 disponibili, precipitando in quindicesima posizione. A preoccupare è soprattutto un attacco che non segna ormai da un mese ed è sempre rimasto a secco nelle ultime quattro partite.

Frosinone-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria del Frosinone resta sempre molto affollata: ai vari Kaio Jorge, Harroui, Lirola, Kalaj e Gelli si è aggiunto anche Romagnoli, in forte dubbio per la gara con il Verona. Reinier, arrivato in prestito dal Real Madrid, potrebbe partire dal 1′, mentre sono serrati i ballottaggi tra Bourabia e Barrenechea e tra Caso e Baez.

Diverse assenze anche per Baroni, che in difesa ha gli uomini contati. Oltre a Doig, Cabal, Braaf, Mboula e Hien, dovrebbero dare forfait anche Dawidowicz e Amione. Nel terzetto difensivo giocheranno Magnani, Coppola e Terracciano, sulla trequarti chance per Suslov.

Come vedere Frosinone-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Frosinone e Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Frosinone in casa ha una marcia in più – ha perso solo all’esordio con il Napoli – e proverà a riscattare la sconfitta dell’Olimpico con la Roma. Saranno verosimilmente i ciociari a tenere in mano il pallino del gioco contro un Verona più attendista, che cercherà di chiudere ogni varco. Ci aspettiamo un match molto equilibrato in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di quattro. Il Frosinone dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Frosinone-Verona

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Bourabia, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Terracciano; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1